Obavijesti

Show

Komentari 2
PRESRETAN JE

Janko Popović Volarić otkrio je spol bebe koju čeka s Lovorkom Sršen: 'Svaki ultrazvuk plačem'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Janko Popović Volarić otkrio je spol bebe koju čeka s Lovorkom Sršen: 'Svaki ultrazvuk plačem'
3
Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Strašno se veselim, nadam se da će moja leđa i moji živci to izdržati, rekao je glumac prilikom nedavna gostovanja u emisiji 'Homo sapiens' Hrvatskog radija

Život piše neočekivana poglavlja, pa tako i Janku Popoviću Volariću. Nakon što je odgojio sina, u njegov život uskoro stiže djevojčica, koju čeka sa suprugom, kantautoricom Lovorkom Sršen.

'NEKOĆ NAJPOŽELJNIJI NEŽENJA' FOTO Od fatalnog zavodnika do obiteljskog čovjeka! Evo kako se Janko mijenjao kroz godine...
FOTO Od fatalnog zavodnika do obiteljskog čovjeka! Evo kako se Janko mijenjao kroz godine...

- Moj sin sad će imati 28 godina tako da će razlika biti prilična. Presretan sam, netko tko je tako krenuo intenizvno život kao ja, bojao sam se da se neće dogoditi to drugo dijete, a nekako sam ga htio. Strašno se veselim, nadam se da će moja leđa i moji živci to izdržati - rekao je nedavno glumac u emisiji 'Homo sapiens' Hrvatskog radija.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Ne skriva koliko ga veseli dolazak prinove.

- Sad će dobiti mlađu sestru, tako da je velika želja ispunjena. Nije da bih odbacio sina, ali ovo je bilo... Svaki utrazvuk plačem - dodao je Popović Volarić.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Lovorka Sršen i Janko Popović Volarić vjenčali su se u rujnu prošle godine, a sudbonosno 'da' proslavili su u kavani Palainovka na zagrebačkom Gornjem gradu. Glumcu je ovo drugi brak. Godine 2009. oženio je kolegicu, glumicu Jelenu Veljaču, ali razveli su se nakon tri godine.

Foto: Neva Žganec/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...
MEGA GALERIJA

FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...

Maja Šuput (46) danas slavi rođendan! U velikoj galeriji pogledajte Majinu transformaciju u zadnjih 20-ak godina...
FOTO Sve ljubavi Maje Šuput
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Sve ljubavi Maje Šuput

Ljubavni život Maje Šuput oduvijek je intrigirao javnost. Ona je u lipnju iznenadila objavom da se razvela od supruga Nenada Tatarinova, a prije braka s njim bila je u vezama s nekoliko muškaraca. U posljednje vrijeme povezuje je se sa Šimom Elezom s kojim je slavila i svoj rođendan...
FOTO Maja proslavila rođendan u zagrljaju 'Savršenog' Šime: Nisu skidali osmijehe s lica...
EVO KAKO JE FEŠTALA

FOTO Maja proslavila rođendan u zagrljaju 'Savršenog' Šime: Nisu skidali osmijehe s lica...

Maja je blistala u uskoj prozirnoj haljini, dok je Šime odabrao crno bijelu kombinaciju. Sandi Cenov, u svojem stilu, za pjevačicu je otpjevao i 'Pčelicu Maju', a Maja nije skidala pogled sa 'Savršenog' Šime

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025