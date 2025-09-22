Janko Popović Volarić otkrio je spol bebe koju čeka s Lovorkom Sršen: 'Svaki ultrazvuk plačem'

Život piše neočekivana poglavlja, pa tako i Janku Popoviću Volariću. Nakon što je odgojio sina, u njegov život uskoro stiže djevojčica, koju čeka sa suprugom, kantautoricom Lovorkom Sršen.

- Moj sin sad će imati 28 godina tako da će razlika biti prilična. Presretan sam, netko tko je tako krenuo intenizvno život kao ja, bojao sam se da se neće dogoditi to drugo dijete, a nekako sam ga htio. Strašno se veselim, nadam se da će moja leđa i moji živci to izdržati - rekao je nedavno glumac u emisiji 'Homo sapiens' Hrvatskog radija.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Ne skriva koliko ga veseli dolazak prinove.

- Sad će dobiti mlađu sestru, tako da je velika želja ispunjena. Nije da bih odbacio sina, ali ovo je bilo... Svaki utrazvuk plačem - dodao je Popović Volarić.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Lovorka Sršen i Janko Popović Volarić vjenčali su se u rujnu prošle godine, a sudbonosno 'da' proslavili su u kavani Palainovka na zagrebačkom Gornjem gradu. Glumcu je ovo drugi brak. Godine 2009. oženio je kolegicu, glumicu Jelenu Veljaču, ali razveli su se nakon tri godine.

Foto: Neva Žganec/PIXSELL