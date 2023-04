Janko Popović Volarić ponovno ljubi? Na pitanje o ljubavi kaže: 'Ja sam sretan i sve je dobro...'

Jedan od najpoželjnijih Hrvata, Janko Popović Volarić (43), navodno ponovno ljubi, a za InMagazin progovorio je o ljubavnom životu.

Privatni život naš glumac drži podalje od očiju od javnosti, a na pitanje o ljubavi, Janko sada kaže:

- Sretan sam, sretan sam i sve je dobro.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Osim po izuzetnom glumačkom talentu, od ljepših polovica već je godinama prepoznat i kao jedan od najpoželjnijih neženja u Hrvata.

- Ha ne, ja se ne doživljavam tako...puno teže. Lijepo, ponekad godi, ali nositi se s tim pitanjem je puno teže - rekao je skromno.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album/Kay Nietfeld/DPA

S tom titulom, dolaze brojne obožavateljice. Kao i anegdote.

- Bilo je stvarno svega. Jednom sam, to se sjećam da sam dolazio s nekog snimanja jako umoran. Bio mi je rođendan i čekala me torta ispred ulaza i tada sam bio strašno gladan. Bio sam na telefonu s frendom kada sam počeo jesti tortu. Krenuo je zalogaj, frend me spriječio, ja sam sad možda zahvaljujući frendu živ - ispričao je Janko.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Najčitaniji članci