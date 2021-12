Moj život poslije showa je isti. Prepoznaju me ljudi i stvarno dobivam dosta poruka podrške i sve super. Čak ima dosta onih koji mi pišu u smislu; sve ti opraštamo, ti si car, kralj, i te su mi najdraže, hehe. Ali ja radim s ljudima 20 godina, tako da mi nije neka nepoznanica sve to. Uglavnom, super se osjećam i gledam sve pozitivno, ispričao u razgovoru za RTL.hr Jasmin Čaušević, natjecatelj druge sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'.

Od prve epizode u kojoj se pojavio, izazvao je velike polemike. Emisiju je htio napustiti nakon vjenčanja sa Sanelom, a nazvao ju je i 'ženom na zalasku života'.

-Kad je krenuo taj negativni medijski efekt, komentari i sve, bio sam malo razočaran i potišten, ali ubrzo su počele dolaziti poruke i pozivi mojih prijatelja, kojima sam zahvalan jer su tada bile ključne da isplivam. Ubrzo je to prošlo i bio sam novi veseli stari Jasmin - rekao je Jasmin koji je poslije showa ostao u dobrim odnosima s nekolicinom natjecatelja.

- Čujem se s Bernijem i Kikijem, viđam Mislava, i to je to. No općenito imam lijepo mišljenje o svim kandidatima, nije tu bilo nekih groznih stvari, želim da mi sve ovo ostane kao lijepa uspomena - dodao je.

O Saneli i dalje misli sve najbolje, smatra da je ona dobra osoba koja samo luta s osjećajima. A od ružnih komentara poput onoga da je Edin zamijenio mlađu ženu starijom, u potpunosti se ograđuje.

- Što se tiče tih komentara, ograđujem se od toga i ne sjećam da sam ja to uopće izgovorio, to je možda bila neka pošalica na koju sam se nasmijao i to je sve. Niti je to moj odgoj, niti stil humora, bez veze i degutantno. Mrzim tračeve, a ovo je jedan još u nizu - poručio je.

Iako je ispočetka bio skeptičan između Edinove i Saneline ljubavi, nije mu jasno kako je ipak među njima 'puklo'.

- Iskreno, bio sam skeptičan jer se sve odvilo tako brzo i meni čudno da zaista nisam vjerovao, ali kad su se pojavili na ceremoniji i on je zaprosio, tad sam stvarno promijenio mišljenje i istinski želio da uspiju. Djelovali su mi kao super par, a i danas mi nije jasno gdje je puklo kod njih, baš šteta - kazao je.

Ne žali za svojim nastupom u showu, štoviše, on se prijavio iz zezancije. Ali otkrio je da je u njegovom životu ipak postoji jedna osoba.

- Postoji jedna osoba koja mi se sviđa i s kojom sam u kontaktu. To je sve na tu temu - zaključio je.

