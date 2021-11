U večerašnjoj epizodi televizijskog showa 'Brak na prvu' parove čeka razgovor s eksperimentom u kojem će se izjasniti žele li ostati u braku ili ne žele.

POGLEDAJTE VIDEO

Posljednji i najmlađi par u showu polako se počeo navikavati na zajednički život. Dok je Ivona doručkovala Kristijan joj je htio dati neke savjete o prehrani, no nju to nije baš zanimalo.

- Ne znam bih li ja to nazvao umišljenošću, ali mislim da će ljudi to tako pomisliti. Ona nije umišljena, ali ima malo visoko mišljenje o sebi. Nije to ništa loše, bolje je tako nego da ima nisko mišljenje o sebi - komentirao je Kristijan.

Andrea i Mislav supružnici su koji se do sada najbolje slažu u emisiji. Svoje mišljenje o braku eksperimentima su odlučili pokazati putem natpisa na majicama.

- Ja sam sretno oženjen! Tako mi je rekla moja žena - pisalo je na Mislavovoj majici.

Ipak, razgovor s ekspertima nije bio ugodan za Sanelu dok je Jasmin govorio da se stvarno trudio promijeniti njihov odnos nabolje.

- Zašto mi sad ne bi sve oprostila pa da nastavimo dalje kao da se ništa nije dogodilo? - rekao je.

Iva Stasiow, ekspertica u emisiji, zadala je zadatak Saneli i Jasminu. Naime, oni su morali pronaći pet dobrih stvari jedno kod drugog, što su i napravili. Tijekom razgovora dotakli su se i teme Kristine i Tomislava, a Jasmin je sada otkrio kako mu je žao Kristine.

- To što Cigla radi za njegove je godine totalno neozbiljno i djetinjasto, dosta nesigurno s njegove strane. Ne znam zašto teži za tom pažnjom - rekao je iskreno.

Kristina se prva spremila za večeru, a Tomislav joj je udijelio kompliment kada ju je vidio no, ona mu je samo odgovorila da odlazi i da će se naći ondje.

- Ona jednostavno ne prihvaća to da ja prvo tražim prijateljstvo i zadnjih dva tjedna je takva kava je - rekao je Tomislav, a Kristina je dobila dojam da ona misli kako će zbog njegova komplimenta promijeniti mišljenje o odlasku.