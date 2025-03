Jasna Zlokić brak usporedila s gemištom: 'To je umijeće. Moraš ga znati dobro promiješati'

To je isto umijeće, nije ni to lako. To je isto jedan trening životni da s drugim dijeliš svakodnevicu, dijeliš probleme, dijeliš sreću, radost tugu. Sve je to tako jedan gemišt koji moraš dobro znati promiješati, rekla je Jasna Zlokić (70) za INMagazin, koja je više od četiri desetljeća u braku sa suprugom Borisom.

Obilježila ju je pjesma 'Skitnica', a izdvojila je i jedan poseban trenutak koji pamti iz svoje dugogodišnje glazbene karijere.

- Kad sam bila gošća 50 Centu. To je nešto što se meni usjeklo, u sjećanje po mnogo čemu. Ja sam bila totalno suprotna od repanja, em sam mogla biti na tom koncertu i ne prihvaćena kako treba, jer 50 Cent je 50 Cent, moja glazba s ti nema veze. Ali je to tako bio urnebesni doček mog izlaska na scenu da to ja nikad neću zaboraviti. I uopće to sve skupa, ta priprema sa reperima, to je doživljaj - ispričala je. Zlokić je na tom koncertu s hrvatskim reperom Neredom izvela svoju 'Skitnicu'.

Foto: puklavda

Repera 50 Centa nije upoznala jer je bio smješten na drugoj strani Doma sportova.

- Bile su neke strašne mjere predostrožnosti. Ja sam to poštovala i to je to. Ali vidjela sam ga u prolazu. Kad je otišao na scenu. Meni se činilo da je on jako zgodan čovjek. Tako mi se nekako učinilo - objasnila je glazbena diva.