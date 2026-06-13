Jason Derulo u vilu ugradio akvarij s morskim psima vrijedan milijun dolara

Jason Derulo (36) suočava se s oštrim kritikama nakon što je javnosti pokazao akvarij s morskim psima i ražama vrijedan milijun dolara, koji je dao ugraditi u svoju vilu. Pjevač hita 'Whatcha Say' u travnju je proveo YouTubera N3ona kroz svoje imanje vrijedno 15 milijuna dolara u Tarzani u Kaliforniji, otkrivši pritom po mjeri izrađen akvarij ugrađen u pod njegovog dnevnog boravka.

Ogromni kružni spremnik prekriven je staklom, što gostima omogućuje da hodaju iznad životinja dok one plivaju ispod njihovih nogu, stvarajući iluziju hodanja po vodi okružen morskim životom.

Foto: YouTube

Ovaj prizor, iako vizualno impresivan, izazvao je zgražanje i pokrenuo ozbiljna pitanja o etici držanja divljih životinja u zatočeništvu isključivo radi zabave i pokazivanja statusa.

Tijekom obilaska kuće, Derulo je s ponosom objasnio da je stvaranje ovakvog akvarija zahtijevalo jako puno vremena i novca.

- U osnovi, angažirao sam nekoga tko izrađuje bazene da napravi vanjsku školjku, a zatim su ljudi specijalizirani za akvarije sve to sklopili - rekao je. Dodao je kako je isprva imao drugačiji pod koji nije dovoljno isticao morske pse, pa se odlučio za bijelu pozadinu kako bi životinje bile vidljivije.

Pjevač je također naglasio da tim za održavanje akvarija posjećuje njegov dom svaka dva dana kako bi nadzirao kvalitetu vode i čistio spremnik, pokušavajući time pokazati da se o životinjama brine na profesionalan način. Međutim, ni ta činjenica nije umanjila bijes javnosti i stručnjaka.

Međunarodni fond za dobrobit životinja (IFAW) optužio je Derula da postavlja loš primjer nakon što su se isječci s obilaska njegove vile proširili na TikToku i drugim društvenim mrežama.

Christian Plowman, programski menadžer za kibernetički kriminal nad divljim životinjama u IFAW-u, naglasio je koliko je ovakvo ponašanje neodgovorno.

- Morski psi suočavaju se s teškim pritiscima - ugroženi su prekomjernim izlovom, zagađenjem i uništavanjem staništa, a mnoge vrste danas se smatraju ugroženima. Oni igraju ključnu ulogu u održavanju zdravih oceanskih ekosustava - upozorio je Plowman, a piše Page Six.

Plowman je posebno kritizirao trend među slavnim osobama da divlje životinje koriste kao pokazatelje bogatstva.

- Kada slavne osobe i influenceri s milijunima pratitelja tretiraju divlje životinje kao elemente unutarnjeg dizajna, posljedice sežu daleko izvan njihovih dnevnih soba - objasnio je.

- Normaliziranje vlasništva nad morskim psima u kućnom akvariju šalje štetnu poruku publici diljem svijeta. Ako je Derulu doista stalo do ovih životinja, mogao bi iskoristiti svoju platformu kao moćnu silu za dobro, educirati javnost i razbijati zablude o morskom svijetu - poručio je Plowman.

Iako je u Kaliforniji legalno držati neke manje, neugrožene vrste morskih pasa u kućnim akvarijima, organizacije za zaštitu životinja dugo se protive toj praksi, tvrdeći da zakonitost ne podrazumijeva i etičnost.