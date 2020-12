U ranim jutarnjim satima 31. kolovoza 1997. crni Mercedes Sedan velikom se brzinom zabio u 13. potporni stup pariškog tunela Pont de l’Alma. Dodi al-Fayed i vozač Henry Paul ostali su na mjestu mrtvi, a princeza Diana umrla je na putu prema bolnici. Dodijev tjelohranitelj Trevor Rees-Jones jedini je bio vezan i jedini je preživio. Di i Dodi navodno su pokušavali pobjeći paparazzima. Diana je, prema obdukciji, umrla od posljedica srčanog aresta. Zaključeno je kako je smrt uzrokovana prevelikom brzinom automobila - kako Dianinog, tako i onih koji su je pratili, kao i nepažnjom vozača za kojeg je utvrđeno da je bio pod utjecajem alkohola.

Smrt koja je šokirala svijet

Ono što je uslijedilo bio je jedan od najgledanijih događaja u povijesti televizije - čak dvije milijardi ljudi gledalo je prijenos sprovoda diljem svijeta, a dvije tisuće njih prisustvovalo je ceremoniji na Westminster Abbeyu. Iako je sve naizgled bilo javno - puno toga je kraljevska obitelj uspjela prikriti, a u novom dokumentarcu "Diana: 7 Days That Shook The Windsor's" Channela 5 otkrivene su brojne tajne koje bi, da su tada otkrivene, duboko potresle svijet.

Nisu smjeli spustiti zastavu na pola koplja

Kraljevski dopisnik Dickie Arbiter, koji je bio u službi za vrijeme braka princa Charlesa i princeze Diane, otkrio je neke detalje vezane uz sam sprovod. - Telefoni su u palači zvonili cijeli dan. Mi smo se trudili napraviti sve što bolje možemo te smo govorili novinarima da ćemo više informacija imati u jutarnjim satima. Nazvao sam dvorac Windsor, Sandringham i Holyrood te ih zamolio da spuste zastave na pola koplja. Pitanje što će napraviti u Buckinghamskoj palači bila je druga stvar koja me poprilično zabrinjavala. Naime, kraljevski običaj je da zastava nikada nije na pola koplja, čak ni onda kad netko od njih premine, to je simbol kontinuiteta monarhije - rekao je.

Protokol za sprovod posudili on onog planiranog za kraljicu majku



Nakon vijesti o smrti, ljudi su nepozvani počeli dolaziti i ostavljati cvijeće. Do pet sati ujutro, već je bila cijela hrpa cvijeća, a s njom je rasla i zabrinutost šefa smjene straže. - Sljedećeg jutra, dogovorili smo datum pogreba. Odlučeno je da će se održati 6. rujna te smo tako dobili manje od 5 dana da organiziramo najveći kraljevski događaj još otkako se princeza udala za princa 16 godina ranije - otkrio je Arbiter. Dogovoreno je kako će Dianina pogrebna povorka slijediti isti put koji je bio planiran za kraljicu majku, a nikom nije mogla promaknuti ironija u tome. Protokol je sastavljen samo deset dana ranije, kad su dužnosnici palače istom rutom hodali i planirli sve u slučaju smrti kraljice. Nitko nije mogao zamisliti kako će prva koja će umrijeti - biti mlada Diana.

Princ William odbio sudjelovati u procesiji

Sa samo tjedan dana vremena za organizaciju sprovoda, tenzije su bile na vrhuncu dok se plemstvo borilo s aranžmanom Downing streeta, kao i oko pitanja trebaju li William (15) i Harry (12) hodati iza lijesa, dok je stariji princ u početku odbio sudjelovati u povorci. Dokumentarac također otkriva da su Dianin butler Paul Burell i vozač Colin Tebut trebali postaviti mobilnu mrtvačnicu kad su otišli pokupiti tijelo princeze u bolnicu Pitie-Salpetriere u Parizu, držeći obožavatelje princeze podalje i postavljajući deke na prozore da bi spriječili zadiranje fotografa. Kad su vijesti o Dianinoj smrti došle do palače, odlučeno je da će odgoditi priopćavanje vijesti njenim sinovima koji su se nalazili na odmoru s kraljicom u Balmoralu. Kraljica je bila toliko zabrinuta oko toga da bi dječaci mogli čuti traumatične detalje da je naredila da se sakriju sve novine, televizori i radioprijemnici. Kad su dječacima naposljetku rekli tragične vijesti koje su im zauvijek promijenile živote, Harry je preklinjao svog oca da ide s njim u Pariz po majčino tijelo, no nisu mu to dozvolili.

Velik dio napetosti u pogrebnom odboru, koji se sastojao od kraljevske obitelji, vlade, policije i Dianine obitelji - dolazio je od ljudi Dianinog brata, Charlesa Spencera. U dokumentarcu se otkriva kako je on Spencer želio sam hodati iza Dianinog lijesa, no princ Charles nije odstupao od svog stajališta da treba biti u povorci. Ostatak tima je smatrao da bi William i Harry također trebali biti u njoj, no William je odbio tu ideju, govoreći kako želi tugovati u svojoj privatnosti. Nadajući se da će mu promijeniti mišljenje, pet dana prije sprovoda tim je nazvao u Balmoral uz pomoć velikog zvučnika na konferencijskom stolu.

- Sjećam se zujanja iz zvučnika. Mi smo svi govorili kako bi William i Harry trebali biti tamo, no odjednom smo začuli glas princa Phillipa. Zvučao je tjeskobno, no odlučno: "Zaboga, radi se o dječacima. Izgubili su majku" - ispričala je tadašnja šefica protokola i odnosa s javnošću, Anji Hunter. Svi su se u prostoriji tada pogledali, shvaćajući koliko pate.

Oproštaj

Paul Burell je u dokumentarcu ispričao kako je otišao po Dianino tijelo, oko kojeg je u bolničkoj sobi postavio ventilatore budući da je bilo užasno vruće. - S prozora smo vidjeli ljude kako vise s krova, pokušavajući uloviti fotku mrtve princeze, tada smo na prozore stavili deke. Od silnog zraka iz ventilatora, Dianina se kosa micala, a sjećam se kako sam je u jednom trenutku pogledao i pomislio "bože, pa živa je" - rekao je vozač Tebbutt. Paul Burell otkrio je trenutak u kojem je znao da nešto nije u redu s Dianom. - Nazvao sam je na mobitel i nije se javila. Ona je uvijek imala mobitel blizu sebe, za slučaj da zovu djeca - ispričao je.

Teško i za kraljicu

Kraljica je napustila Buckinghamsku palaču za potrebe pogreba u Westminsterskoj opatiji, a odala je i počast u televizijskom prijenosu. Naime, plan je bio da prvi javni nastup kraljice i vojvode bude iskazivanje počasti princezi Diani, a zatim su se trebali sastati s ostalima i potpisati se u knjigu žalosti. Kraljica i vojvoda proveli su 20 minuta u mimohodu te razgovarali s ljudima koji su došli odati počast, a po ponašanju ljudi bilo je očito da krivnju za smrt Diane nisu prebacili na monarhiju.

