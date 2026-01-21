Je li kći Tommyja Leeja Jonesa bila trudna u trenutku smrti?

Početkom godine svijet je potresla vijest o preranoj smrti Victorije Jones, kćeri proslavljenog glumca Tommyja Leeja Jonesa. Pronađena je mrtva na Novu godinu u hotelskoj sobi u San Franciscu, a sada na površinu izlaze novi, potresni detalji koji bacaju dodatnu sjenu tuge na cijeli slučaj. Sudski dokumenti, podneseni samo tri mjeseca prije njezine smrti, sugeriraju da je Victoria možda bila trudna.

Informacija koja je dodatno rastužila javnost dolazi iz spisa vezanih za njezine ranije probleme sa zakonom. U dokumentima podnesenim u okrugu Santa Cruz u listopadu 2025., a do kojih je došao američki časopis Us Weekly, stoji zabilješka njezinog odvjetnika koja ledi krv u žilama.

- Odvjetnik je obaviješten i vjeruje da je gospođa Jones trudna - navodi se u spisu.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Ti su dokumenti bili povezani s Victorijinim uhićenjem zbog opijanja u javnosti i opiranja uhićenju, optužbama za koje se izjasnila da nije kriva. Dodatnu potvrdu donosi i Daily Mail, koji navodi kako u smrtnom listu stoji da je bila trudna u posljednjih godinu dana. Unatoč ovim navodima, ostaje nejasno je li trudnoća još uvijek trajala u trenutku kada je njezin život tragično okončan.

Njezin pravni tim u istoj je dokumentaciji naznačio i 'moguće prihvaćanje uvjeta preusmjeravanja'. Riječ je o programu koji optuženicima s problemima ovisnosti nudi alternativu tradicionalnom pravosudnom sustavu, povezujući ih s programima liječenja i resocijalizacije kako bi izbjegli kaznenu osudu.

Problemi s kojima se Victoria borila nisu bili nepoznati njezinoj obitelji. Njezin otac, 79-godišnji oskarovac Tommy Lee Jones, u kolovozu 2023. godine podnio je zahtjev za privremeno skrbništvo nad njom. Prema tadašnjim izvještajima, Victoria je bila zadržana u bolnici na 14-dnevnom psihijatrijskom promatranju nakon što su vlasti procijenile da predstavlja opasnost za sebe ili druge. Glumac je tada tražio da se imenuje skrbnik koji bi organizirao njezin premještaj u ustanovu za odvikavanje čim bude puštena.

Foto: Scooter/Press Association/PIXSELL

Iako je sudac prvotno odobrio njegov zahtjev, skrbništvo je ukinuto u prosincu 2023. godine. Nešto više od dvije godine kasnije, Victoria je pronađena mrtva. Njezina borba sa zakonom uključivala je i uhićenja zbog vožnje pod utjecajem opijata, posjedovanja droge te optužbe za obiteljsko nasilje.

Victoriju je u ranim jutarnjim satima na Novu godinu pronašao drugi gost u luksuznom hotelu Fairmont, koji je isprva pomislio da je pijana i pozvao osoblje. Zaposlenici su pokušali reanimaciju i pozvali hitnu pomoć, no bilo je prekasno. U objavljenoj snimci poziva hitnim službama čuje se kako se prijavljuje 'kod 3 za predoziranje, promjena boje'.

Službeni uzrok smrti još uvijek nije potvrđen, iako se sumnja na predoziranje. Obitelj Jones oglasila se kratkim priopćenjem nakon njezine smrti, u kojem su zahvalili svima na lijepim riječima i zamolili za poštovanje privatnosti u ovim teškim trenucima.

Victoria je, poput oca, imala glumačkih ambicija. Kao djevojčica pojavila se u njegovim filmovima 'Ljudi u crnom 2' i 'Tri sprovoda Melquiadesa Estrade'. Iako se kao odrasla povukla iz glume, Tommy Lee Jones je u jednom intervjuu pohvalio njezin talent, ističući da je 'dobra glumica koja govori besprijekoran španjolski'.