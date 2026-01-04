Kći Tommyja Leeja Jonesa je u hotelu bila s društvom, pokušali ju reanimirati pa pozvali hitnu

Victoria Jones, kći legendarnog glumca Tommyja Leeja Jonesa umrla je u dobi od 34 godine, a svjedok je hitnoj otkrio kako je prije smrti navodno konzumirala kokain. To se dogodilo u hotelu Fairmont u San Franciscu, gdje je s društvom slavila Novu godinu, piše Page Six.

Izvori iz policije tvrde kako su Victorijine usne i nokti bili plavkasti kada su službe stigle na mjesto događaja rano ujutro na Novu godinu, a to je potaknulo sumnju policije na predoziranje. Pronađena je bez svijesti u hotelu na 14. katu, a promjene boje na njenom tijelu su ukazivale na predoziranje, navodi TMZ.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Reanimaciju su započeli oni koji su bili s njom u hotelu, a nastavili su ju bolničari. No nažalost skoro su proglasili smrt, i to na mjestu događaja. Nisu pronađeni znakovi nasilne smrti, niti pribor za drogiranje. No ipak, službeni uzrok smrti još se čeka.

Victoria Jones je tijekom godina imala više susreta s policijom, uglavnom vezanih uz zlouporabu opojnih sredstava.

Foto: HPA / IPA

Obitelj preminule oglasila se u petak kratkim priopćenjem u kojem su zamolili za privatnost.

- Zahvaljujemo na svim lijepim riječima, mislima i molitvama. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovom teškom razdoblju. Hvala - objavili su.