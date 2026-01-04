Victoria Jones nije dočekala ročište: Ponuđen joj sporazum koji je uključivao trijeznost

Victoria Jones, kći slavnog američkog glumca Tommyja Leeja Jonesa, preminula je u 34. godini života, svega nekoliko tjedana prije zakazanog sudskog ročišta na kojem je trebala odlučiti o sporazumu s tužiteljstvom, doznaje TMZ.

Podsjetimo, Jones je pronađena mrtva na Nogu godinu u hotelu Fairmont u San Franciscu. Prema dostupnim informacijama i snimci komunikacije hitnih službi, postoji sumnja da je smrt povezana s predoziranjem, iako službeni uzrok smrti još nije objavljen.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao TMZ, Victoria Jones je nakon uhićenja u travnju prošle godine dobila ponudu za sporazum o priznanju krivnje od strane tužiteljstva okruga Napa. Incident se odnosio na nezakonit posjed kokaina i opiranje uhićenju. Sporazum je predviđao da se izjasni krivom za opiranje ili ometanje policije te posjedovanje kontrolirane tvari, dok bi zauzvrat bila oslobođena optužbe za konzumaciju droge.

Uvjeti sporazuma uključivali su jednogodišnju uvjetnu kaznu, obvezno sudjelovanje u alternativnom programu poput savjetovanja, suzdržavanje od korištenja droga te podvrgavanje nasumičnim testiranjima. Jones bi također morala snositi troškove programa i platiti pripadajuće novčane kazne.

Sljedeće sudsko ročište bilo je zakazano za 20. siječnja, kada je trebala formalno dati izjavu u predmetu.

Kako se navodi, travanjsko uhićenje uslijedilo je nakon što je policija obavila tzv. provjeru dobrobiti, jer je Jones slučajno nazvala policiju u Napi. Iako je tvrdila da je dobro, policijski službenici primijetili su bijeli trag na njezinu jeziku, ubrzan govor i neuobičajene, nekontrolirane pokrete. Jones je priznala da je toga dana konzumirala kokain, nakon čega je uhićena, pri čemu se opirala policiji.

Victoria Jones je tijekom godina imala više susreta s policijom, uglavnom vezanih uz zlouporabu opojnih sredstava.

Obitelj preminule oglasila se u petak kratkim priopćenjem u kojem su zamolili za privatnost.

"Zahvaljujemo na svim lijepim riječima, mislima i molitvama. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovom teškom razdoblju. Hvala.", objavili su.