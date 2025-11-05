Obavijesti

Komentari
bit će i iskrica

Jedan farmer u Ljubav je na selu će biti šokiran! 'Pisala je da ima 35 godina, sad kaže da ima 51!'

Foto: RTL

Neke će kandidatkinje prilično okolišati s odgovorom na pitanje o godinama, a jedan farmer bit će posebno šokiran razvojem situacije na prvom spoju: „Laže! Pisala je u pismu da ima 35, sad kaže da ima 51!“

U sinoćnjoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' gledatelji su napokon doznali imena šestorice farmera koji prolaze dalje i dobit će priliku upoznati svoje dame. Josip Đ., Robert, Željko, Tomislav, Dejan i Josip E. sreću nisu skrivali! 

Prema njima su se već uputile samouvjerene kandidatkinje iz svih krajeva Lijepe Naše i inozemstva koje itekako znaju što žele, a danas se nastavljaju prvi susreti! 

"Žrtvovala sam godišnji odmor da bih došla ovdje. Ako sam već žrtvovala, da se bar bućnem, da plivam. Očekujem da naučim roniti, da nabodem neku hobotnicu, ribice, dagnje, muške", poručit će jedna dama da je zacrtala svoj put u Dalmaciju. 

Neki farmeri neće moći doći do riječi, bit će tu i borbe s engleskim jezikom, neugodne tišine i „geografskih“ nesporazuma. 

"Malo je sramežljiv, ja sam dominantna", poručit će jedna razočarana dama. 

Foto: RTL

A dok čekaju svoj red na spoj, simpatične dame zajedno će se jako dobro zabavljati, dijeleći međusobne savjete i svoje taktike zavođenja, ali i komentirajući konkurenciju: „ Vidi je! Ona će ga smotati, nijedna mu tako nije trčala kao ona!“ 

"Sad ću ja njega pod ruku i na ćevape!" neki će imati provjerenu taktiku. 

Foto: RTL

No bit će tu i prvih iskrica pa će jedan očarani farmer iskreno priznati: „Nije mi bilo do priče, samo sam je želio zagrliti. Toliko je vedra i privlačna!“ 

Tko misli da ljubav ide kroz želudac, a tko već ima svoju favoritkinju, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' – večeras od 21.20 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo. 

Komentari
