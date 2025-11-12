Obavijesti

Ljubav je na selu

Jedan farmer zaljubit će se na prvi pogled, a voditeljica će morati prekidati zagrljaj

Foto: RTL

I trojica preostalih farmera u showu 'Ljubav je na selu' moraju konačno upoznati svoje zlatne djevojke, a sve pod budnim okom svih ostalih sudionika i voditeljice Anite Martinović

U 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u nastavljaju se škakljivi spojevi naslijepo, a sve će kulminirati novim tulumom. 

I trojica preostalih farmera moraju konačno upoznati svoje zlatne djevojke, a sve pod budnim okom svih ostalih sudionika i voditeljice Anite Martinović. 

Tijekom razgovora past će iskrene i oštre opaske, a kemija će se kod nekih odmah osjetiti. Dok jedni još oprezno promatraju svoje odabranice, drugi nimalo ne gube vrijeme i vrlo brzo prelaze na intimniji teren.  

Foto: RTL

Jedan farmer ostat će potpuno očaran novom kandidatkinjom kad s očiju skine svoj povez i ugleda je, pa ništa drugo što se oko njega događa više neće biti važno. 

„Čim smo došli jedno uz drugo, ruke su same letjele“, kazat će pa odmah ukrasti nekoliko poljubaca, „Da sam mogao opisati ženu, bila bi takva kao ti.“ 

Ni novi zajednički tulum neće razočarati jer će tijekom večeri itekako postati jasno tko je čiji favorit i tko koga izbjegava. Past će neke teške riječi, a neki će farmeri pokušati osvojiti damu iz tuđeg tabora. 

Tko je ljubio, tko se svađao i čiji je zagrljaj bio toliko dug da ga je morala prekinuti čak Anita, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo. 

