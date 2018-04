Jedan od najboljih glumaca u povijesti ne koristi smartphone

U današnje doba teško je više zamisliti da bi netko iz 'naprednih' zemalja, i to k tomu čovjek jako povezan s medijima, bila od istih praktički odsječena. No takva je situacija s jednim od proslavljenijih glumaca ikada, Danielom Day-Lewisom.

Glumca je prilikom njegove vožnje u njujorškoj podzemnoj željeznici primijetila novinarka Karen Han kako koristi najobičniji telefon, poput onih kakve smo koristili krajem devedesetih prošlog stoljeća i tijekom nultih godina ovog. Premda je isprva bilo teško prepoznati Day-Lewisa, novinarka potvrdila da je to 100 posto on.

daniel day-lewis is on my train and casually just looking at his flip phone — karen han (@karenyhan) April 5, 2018

Iako je sumnja i dalje postojala, vrlo brzo su ljudi krenuli propitivati Han, pa je novinarka postavila i fotografiju na svoj Twitter račun. Kako možete vidjeti, u pitanju stvarno je osoba s velikom sličnošću s velikim glumcem.

for everyone who asked for pictorial evidence pic.twitter.com/D4rHXPljZp — karen han (@karenyhan) April 5, 2018

A svaka sumnja je odagnana jednom kada je korisnik Mitchell Dickson primijetio kako muškarac na fotografiji ima isti prsten kojeg je Daniel Day-Lewis imao dok je prihvaćao jednog od svoja tri Oscara.

Holy crap, it's him. Look at the ring. pic.twitter.com/AggWuU5ev3 — Mitchell Dickson (@MitchDickson) April 5, 2018

Rasprava koja je uslijedila na Twitteru bila je uglavnom puna čuđenja kako glumac takvog profila koristi telefon star možda i deset godina. No mi bismo rekli da kako je u pitanju jedan od rijetkih glumaca koji su svojevoljno otišli u mirovinu, nakon radnog vijeka ispunjenog veličanstvenim ostvarenjima te prepunog nagradama i lovorikama, nije nimalo čudno da je Day-Lewis i po ovom pitanju 'čudan' te ga stoga i volimo.

Tema: FILM