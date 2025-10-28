Glumački par Chris Evans i Alba Baptista dobili su kćer Almu Grace, javlja TMZ
Jedan od najseksi muškaraca na svijetu i njegova 16 godina mlađa supruga postali roditelji
Glumac Chris Evans (44) i njegova supruga, portugalska glumica Alba Baptista (28), postali su roditelji. Kako piše TMZ, Alba je u subotu u saveznoj državi Massachusetts rodila djevojčicu, kojoj su dali ime Alma Grace.
I dok je Evans posljednjih mjeseci redovito pozirao na premijerama i javnim događanjima, Alba se tiho povukla iz javnosti. Trudnoća se nagađala još ljetos, kad je njezin otac, Luiz Baptista, ispod čestitke za Dan očeva ostavio poruku: 'Chris, tvoj red dolazi!'
Evans nikad nije skrivao želju da postane otac. U studenom prošle godine u razgovoru za Access Hollywood potvrdio je da bi volio imati djecu.
- Da, nadam se. Titula oca je uzbudljiva - rekao je tad glumac, a sad ju, čini se, i s ponosom nosi.
Evans i Baptista vezu su potvrdili početkom 2023. godine na Instagramu. Njihova je romansa od početka izgledala kao priča iz filmova u kojima je on navikao spašavati svijet, samo što je ovaj put sve bilo puno mirnije i stvarnije.
- Zaprosio sam svoju ženu na portugalskom - otkrio je Evans za The Knot u lipnju.
- Ona je Portugalka, pa sam naučio reći 'Hoćeš li se udati za mene?' na portugalskom. Vježbao sam to cijeli tjedan - dodao je.
Par se vjenčao u rujnu 2023., i to dvaput. Prvo na Istočnoj obali, potom u Portugalu.
- Bilo je stvarno, stvarno lijepo - rekao je tad Evans te dodao da nakon svadbenog ludila napokon uživaju u jednostavnim stvarima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+