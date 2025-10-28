Obavijesti

Show

Komentari 0
STIGLA PRINOVA

Jedan od najseksi muškaraca na svijetu i njegova 16 godina mlađa supruga postali roditelji

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Jedan od najseksi muškaraca na svijetu i njegova 16 godina mlađa supruga postali roditelji
4
Foto: Profimedia

Glumački par Chris Evans i Alba Baptista dobili su kćer Almu Grace, javlja TMZ

Glumac Chris Evans (44) i njegova supruga, portugalska glumica Alba Baptista (28), postali su roditelji. Kako piše TMZ, Alba je u subotu u saveznoj državi Massachusetts rodila djevojčicu, kojoj su dali ime Alma Grace.

ŽENE, UŽIVAJTE! FOTO Oni su najseksi frajeri ikad
FOTO Oni su najseksi frajeri ikad

I dok je Evans posljednjih mjeseci redovito pozirao na premijerama i javnim događanjima, Alba se tiho povukla iz javnosti. Trudnoća se nagađala još ljetos, kad je njezin otac, Luiz Baptista, ispod čestitke za Dan očeva ostavio poruku: 'Chris, tvoj red dolazi!'

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Evans nikad nije skrivao želju da postane otac. U studenom prošle godine u razgovoru za Access Hollywood potvrdio je da bi volio imati djecu.

- Da, nadam se. Titula oca je uzbudljiva - rekao je tad glumac, a sad ju, čini se, i s ponosom nosi.

NOVO RUHO KAPETANA AMERIKE Chris Evans iznenadio fanove novim izgledom: 'Čak i da stavi vreću na sebe, bio bi mi zgodan'
Chris Evans iznenadio fanove novim izgledom: 'Čak i da stavi vreću na sebe, bio bi mi zgodan'

Evans i Baptista vezu su potvrdili početkom 2023. godine na Instagramu. Njihova je romansa od početka izgledala kao priča iz filmova u kojima je on navikao spašavati svijet, samo što je ovaj put sve bilo puno mirnije i stvarnije.

- Zaprosio sam svoju ženu na portugalskom - otkrio je Evans za The Knot u lipnju.

- Ona je Portugalka, pa sam naučio reći 'Hoćeš li se udati za mene?' na portugalskom. Vježbao sam to cijeli tjedan - dodao je.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Par se vjenčao u rujnu 2023., i to dvaput. Prvo na Istočnoj obali, potom u Portugalu.

- Bilo je stvarno, stvarno lijepo - rekao je tad Evans te dodao da nakon svadbenog ludila napokon uživaju u jednostavnim stvarima.

855748746
Foto: Profimedia

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!
TENZIJE NA VRHUNCU

Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!

U napetoj epizodi 'Života na vagi' došlo je do sukoba i emotivnog raspleta pred samo finale. Nakon glasovanja u kojem su presudili članovi crvenog tima, show je napustila Josipa
U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona
ZA MANJE OD 3 SATA

U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona

'Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu', objavili su
Gotovo posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'! Ovo su finalisti, pogledajte rezultate
Napetost, emocije i brojke

Gotovo posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'! Ovo su finalisti, pogledajte rezultate

Ovotjedne su nagrade i prednosti dodatno promiješale karte. Nena je u rukama imala moćan dupli glas, dok je Ante stigao s bonusom od 1,4 kilograma, zarađenim u izazovu kušanja zagorskih štrukli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025