Jedinstveni su kolektiv različitih država i kultura: 'Samo se okupimo i sviramo, bez proba'

Tannu Tuwa nije klasičan bend, već međunarodni kolektiv umjetnika okupljenih oko zajedničke želje za istraživanjem neograničenog glazbenog prostora. Kolektiv predvode Zoran Pars Vujanović, Ivan Dugandžić i Gianluca Pellerito, uz Desideriju, Jacoba Bergsona kao glazbenog producenta projekta te brojne suradnike koji sudjeluju u stvaranju i izvedbi. Tannu Tuwa sebe opisuje kao kolektiv pojedinaca okupljenih oko istog interesa za istraživanje neograničenog glazbenog krajolika. Nedavno su predstavili album "Illusions LP Film", a u intervjuu za 24sata Zoran Pars Vujanović komentirao je što ih inspirira, kako usklađuju privatne i poslovne živote te druge zanimljivosti. Komentirao je kako izgleda trenutak kada četvero ljudi iz različitih država i kultura dođe do zajedničke ideje.

- Pažljivim slušanjem i opservacijom, jasnom vizijom tona i ritma kompozicije, komunikacijom istinskog umjetnika, trenutnim stanjem ili ogledalom naše zajedničke kozmičke svijesti, povjerenjem, prepuštanjem te na kraju energijom koja je ustvari i glavna vodilja cijele ove misije. Moramo biti istinski ljudi, moramo imati poveznicu plemena. Svaki puta iznova dobivamo jedinstvenu priliku da se kroz zvuk preispitamo, osjećamo slobodno i sviramo u trenutku bez ikakvog promišljanja. Unos energije i fokus svakog pojedinca je ključ. Puštamo naš nesvjesni dio uma da priča umjesto nas, čisti ogoljeni istinski izvor energije. Kao da kucamo po vratima Stvoritelja. Glazbenik ne zna jasan cilj snimanja sve do prije ulaska u studio, tik pred snimanje komuniciramo i to je to. Naše bogatstvo je upravo to da se pronalazimo i razumijemo iako dolazimo iz različitih kultura. Međutim shvatite da smo svi mi jedno i da ono što postoji kod mene postoji i tamo negdje kod njih - rekao je. Njihove pjesme nastaju bez proba, a osvrnuo se i na to je li ih neka improvizacija toliko iznenadila da su pomislili kako tu glazbu ni nemaju u sebi.

Foto: Darko Škrobonja

- Svaki set, svaka kompozicija je iznenađenje, to i jest čar svega što radimo! Da se uvijek iznova rodimo stvarajući nešto iskreno, nešto što odgovara datom trenutku, nešto što je Sad. Iznenadimo se kad poželimo nešto ponovno odsvirati. Zvuk, Glazba je jezik bogova, jezik univerzuma i kombinacije su neograničene - priča nam Vujanović. Komentirao je i kako izgleda jedan njihov običan dan dok ne snimaju i ne nastupaju.

- Promatramo. Djelujemo iza zastora. Upijamo. Praktički vrlo smo dosadni, naporni, samo razmišljamo o zvuku i umjetnosti, postojanju, budućim generacijama. Pokušavamo ne gubiti vrijeme na gluposti, nebitnu priču i lažne ideale. Izbjegavamo trendove i promatramo kako se narodi gube u svijetu iluzija i konzumerizma. Sve više izgleda kao Danteov pakao - iskren je glazbenik. Privatni i poslovni život nije im teško uskladiti.

- Nemamo poteškoća s obzirom da nemamo probe, osjećamo se uvijek spremnim te se nalazimo fokusirano kako bi snimali ili nastupali. Bitno nam je da smo okruženi profesionalcima i istinskim umjetnicima, istinskim ljudima koji mogu djelovati bilo kada, bilo gdje u bilo koje vrijeme bez kompromisa - ispričao je. Kaže kako im je inspiracija sve što ih okružuje.

- Inspiracija ste Vi i vaša pitanja. Inspiracija su članovi kolektiva. Tišina je mir. Inspiriraju nas ljudi i naša zemlja mudraca... Kolektivna Svijest. Ljudska glupost. Vino. Hrana. Dogme. Ritam. Dijete. Žena. Muškarac. Minerali. Zvuk metala. Zvona. Arhitektura. Bakar. Drevna znanja. Frekvencije. Tehnologija. Nikola Tesla . Potraga za istinom je vječna inspiracija. Tko smo mi i zašto smo ovdje? Opčinjeni smo grafikom ovog carstva u kojem se nalazimo, struktura je vanzemaljska. Pogledajte samo kako to savršeno izgleda, a čovjek se čudi grafici na najboljem računalu. Ovozemaljski život izgleda kao najjača video igra na planeti ikad kreirana i još imamo priliku biti glavni likovi od početka do kraja. Vi vodite igru, vi ste režiser - ističe glazbenik. Osvrnuo se i na Clouds Hill studio u Hamburgu, gdje su snimali album.

- Hamburg je naša kuća stvaranja. Najviše nas je iznenadio trenutak kad smo shvatili da imamo svoj sound. Da je napokon netko to uspio uloviti. Može nas izazvati jedino poremećaj u energetskom polju, što se i događalo u počecima dok još nije svima bilo jasno i unutar kolektiva što mi to dovraga radimo. Ali ponekad morate strpljivo odraditi posao i pokazati što želite kako bi vas ostali shvatili. Graditi odnos. Biti brutalno iskreni prema sebi i ostalima. Mi doslovno povezujemo umjetnike koji se ne poznaju i sviraju prvi puta zajedno freestyle (slobodno), stoga najveći izazov su ljudi. Tu moramo uzeti u obzir sve aspekte svakog autentičnog pojedinca, od mentalnog do duhovnog do kulturološkog, ta energija mora postati jedan organizam. Nedavno smo imali live session u Hamburgu sa majstorom drevne tehnologije frekvencije i zvuka (gong, samouk) koji nije prije nikad svirao kao dio neke glazbene skupine. Bilo nas je ponekad i po šestero na sessionu, odsviralo se savršeno. Baš onako kako je trebalo biti - kaže glazbenik. Otkrio je i tko su glazbenici iz kolektiva Tannu Tuwa privatno, kada nisu u ulozi glazbenika.

- Maštanje. Vizije. Manifestiranje. Ako ste istinski glazbenik ne možete ne biti u toj ulozi. To je jedna konstanta koja ne miruje. Sve oko vas je glazba, od svega možete stvoriti kompoziciju ili zvučnu sliku. Ali mašta je kao jedan dobar dan opuštanja, osjećamo se više tu, kao dijete na livadi cvijeća što trči slobodno, ostati u tom stanju svijesti moglo bi se i za vječnost potpisati - zaključio je. Komentirao je i umjetnu inteligenciju koja se sve više pojavljuje u svijetu glazbe.

Foto: Darko Škrobonja

- Kvalitetna, ispravna i istinska ljudska umjetnost će uvijek naći put do publike. Još uvijek sada ono ljudsko nesavršeno je najsavršenije, ono se istinski cijeni a sve ostalo je brzo prolazno ili nebitno. Ljudska kreacija, budućnost ovisi o tome. Ne smijemo zaboraviti da smo mi kreativna bića. Međutim s obzirom da se novim generacijama umjetno guraju algoritmična s... ili ti psihoterapijska programirana video glazba za preodgoj, uho čovjeka možda zakržlja do te razine da niti sebe više ne čujemo, a i već danas to svakako primjećujemo - rekao je.

- Jednostavno nismo dovoljno razvijeni na duhovnoj razini da bi se mogli nositi sa tehnološkim razvojem do te mjere da ju koristimo moralno i u dobre svrhe samo, pogotovo ako je tehnološki razvoj daleko ispred našeg shvaćanja. Očito da se tehnologija više koristi za de-konstrukciju društva nego konstrukciju. Više za ratove, krađu umjetnosti, identiteta, zdravlja, kompletne osobnosti ako hoćete i masovnu kontrolu - dodaje. Za kraj je komentirao gdje vidi Tannu Tuwa za pet godina.

- Na ispravnoj strani čovječanstva to je broj jedan. U istini. Ostajemo vjerni sebi prvenstveno. Umjetnička ideja je da se razvijamo duhovno i mentalno. Inače nema progresa. Posvetit ćemo se i fokusiranom pisanju glazbe, produkciji i raznim drugim glazbenim formama za druge. Želimo zapisati i isporučiti čim više glazbe, filma, performansa. Zanimaju nas kreativci i drugi istinski umjetnici pogotovo s naših prostora. Zanimaju nas drevne tehnologije i znanja. Zanima nas moć gonga, napravljen udarcem čekića i vatrom. Mi smo kolektiv koji se može uklopit i stopiti u bilo kakvo okruženje, s isporukom koja je potrebna u tom trenutku. Mi vidimo, slušamo i itekako smo svjesni okoline u kojoj se nalazimo. Borimo se za naše pravo na postojanje, kao i svakog živog bića na ovoj planeti. Osim komaraca, njih eliminiramo. Poštujemo starije, naše zadnje čuvare mudrosti - zaključio je.