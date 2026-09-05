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14. studenoga

Pips Chips & Videoclips stiže u zabočki klub Regenerator

Piše HINA,
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Pips Chips & Videoclips stiže u zabočki klub Regenerator
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Foto: PROMO
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Jedan od najvoljenijih bendova uopće u povijesti ovdašnje rock scene ovoga puta dolazi u Zabok na samostalni klupski koncert. I na ovaj susret Pipsi donose najveće hitove iz karijere, poput 'Plači', 'Malena'...

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Grupa Pips Chips & Videoclips dolazi u klub Regenerator u Zaboku u subotu 14. studenog 2026., najavio je organizator. Pipsi su u zadnje desetljeće po više puta punili zagrebačke klubove i prostore te konstantno nastupali po festivalima diljem regije.

LEGENDARNA PJESMA Pipsi predstavljaju koncertnu verziju himne 'Dinamo ja volim'
Pipsi predstavljaju koncertnu verziju himne 'Dinamo ja volim'

Jedan od najvoljenijih bendova uopće u povijesti ovdašnje rock scene ovoga puta dolazi u Zabok na samostalni klupski koncert. Njihovu dugu karijeru označili su antologijski albumi i epohalni singlovi koji su odgojili generacije fanova.

Foto: PROMO

I na ovaj susret Pipsi donose najveće hitove iz karijere, poput 'Plači', 'Malena', 'Gume na kotačima', 'Ljubav', 'Ljeto 85', 'Supermama', 'Zdenka', 'Narko', 'Bog', '2x2', 'Mala fufica', 'Poštar lakog sna', 'Na putu prema dole', 'Nogomet', kao i novije 'Većinom', 'SSND' i 'Pariz'.

Grupa je 17. kolovoza objavila koncertnu verziju kultne nogometne himne 'Dinamo ja volim' snimljene u zagrebačkom Boogaloou. Nastup u Zaboku bit će rijetka prilika vidjeti Pipse na intimnijem koncertu do njihovog nastupa u Areni 10. travnja 2027, stoji u objavi agencije LAA.

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