Na TikToku je eksplodirala preko noći, ali Macha Ravel bira drugi put: "Želim ići sporije"

Rođena je u Zagrebu, odrasla u Francuskoj, medicinu studirala u Sarajevu, a danas ponovno živi u hrvatskoj metropoli i gradi glazbenu karijeru. Već bi ta biografija bila dovoljna da pitanje o tome gdje je njezin dom nema jednostavan odgovor. Macha Ravel na njega zato odgovara uz dozu humora.

- Imaš li sat i pol vremena da ti objasnim? - kaže, dodajući kako istodobno osjeća da nema dom, ali i da su joj sva mjesta u kojima je živjela na neki način i dalje dom.

Jedan od zanimljivijih dijelova njezine priče jest činjenica da je završila medicinu prije nego što je glazba postala njezin glavni profesionalni put. Odluka da se ne posveti liječničkoj karijeri, kaže, došla je vrlo rano.

- Odmah na početku - odgovara na pitanje kada je shvatila da želi potpuno krenuti prema glazbi. Ta ju je odluka držala otprilike pet godina, no danas se njezin odnos prema medicini ponovno mijenja.

- Sada me zanima i medicinska strana, čisto da vidim za što sam tolike godine studirala - govori nam Macha.

"Lutkica" je eksplodirala, ali takav uspjeh više ne želi loviti

Velika promjena dogodila se s pjesmom "Lutkica". Pjesma se proširila TikTokom, počeli su je koristiti brojni korisnici, a Machu je odjednom upoznala i publika koja možda nije pratila njezin raniji rad. No viralnost, koliko god izvana djelovala kao ostvarenje sna svakog izvođača, njoj nije postala formula koju želi ponavljati pod svaku cijenu.

- Zapravo sam skužila da je takav fenomen neprirodan i ne bih više tragala za istim - kaže. U vremenu u kojem se uspjeh izvođača nerijetko mjeri pregledima, streamovima, pratiteljima i viralnim isječcima, Macha prema tim pokazateljima zadržava distancu. Posebno naglašava da viralnost na društvenim mrežama ne znači automatski i pune koncertne dvorane.

- Viralnost na TikToku ne znači da će se naglo napuniti koncertni prostori, a ako se dogodi – to je više iznimka nego pravilo - objašnjava. Za nju su brojke na društvenim mrežama prije svega "brojevi na internetu koji su iz nekog razloga postali relevantni u industriji". Zato nakon viralnog trenutka nije krenula u potjeru za novom „Lutkicom“. Naprotiv.

- Dalje biram sporijim, ali jako svojim, tempom - komentirala je.

Od Muhe do Mache Ravel

Promjena imena iz Muhe u Machu Ravel nije donijela samo novi naziv projekta. Promijenili su se zvuk, estetika i način na koji se predstavlja publici, a iza svega stoji i osobna promjena.

- Privatna se Macha naravno značajno promijenila i to se moralo reflektirati i kroz muziku - priča nam glazbenica. Ipak, ne prihvaća olako ideju da je na pozornici potpuno neustrašiva.

- Ne bih rekla da sam neustrašiva na pozornici, možda samo dobro radim svoj posao - iskrena je Macha. Vizualni identitet važan je dio njezina projekta, ali zasad, kaže, nije osjećala da je razgovor o njezinu izgledu zasjenio glazbu ili tome jednostavno nije pridavala pažnju. Svjesna je, međutim, da je riječ o puno širem problemu.

- Možda sam do sada imala "sreće", što nije za pohvalu, već samo dokazuje širinu problematike ove teme, ne samo za žene u glazbi, nego i za žene općenito - kaže.

Foto: PROMO

Iako bi viralni hit mogao stvoriti dojam naglog proboja, stvarnost njezine karijere izgleda drukčije. Macha se dobro sjeća i nastupa na kojima je pred pozornicom bilo tek "tri i pol čovjeka". Ni danas nema osjećaj da je taj proces završen.

- I dalje se probijam i proces je veoma spor, jer ga takvog biram - komentirala je.

U međuvremenu je stiglo i međunarodno priznanje, uvrštavanje na IMPALA-inu listu „100 Artists to Watch“. Takva oznaka može biti kompliment, ali sa sobom donosi i pitanje očekivanja.

- Sigurno ima pritiska i pitam se zašto ja i zašto sad i po kojim li se to kriterijima ja trebam pratiti - priznaje. Ipak, ne smatra da zbog takve titule sada mora dokazivati da ju je zaslužila.

- Nisam ja ovo izabrala tako da nemam odgovornosti prema toj tituli, osim da nastavim raditi ovo što radim po osjećaju - zaključila je.

Na SHIP stiže s novom glazbom

Sljedeća važna postaja je SHIP festival u Šibeniku, gdje se uz publiku okupljaju i brojni predstavnici europske glazbene industrije. Takav nastup izvođaču može otvoriti vrata novih festivala, suradnji i tržišta, no Macha mu ne želi pristupiti kao poslovnom zadatku koji pod svaku cijenu mora donijeti konkretan rezultat. Umjesto toga želi pokazati gdje se nalazi upravo sada, privatno i glazbeno.

- Mislim da bi bilo zanimljivo da publici pokažem tko sam u ovom trenutku i gdje sam sa svojim životom i svoj odnos prema muzici - rekla je.

SHIP će biti poseban i zbog novog materijala. Plan joj je izvesti više još neobjavljenih pjesama sa sljedećeg albuma, a upravo za šibensku pozornicu razvija i novi nastup koji će ondje prvi put predstaviti publici.

- Neću postavljati ciljeve i loviti ih - iskrena je bila glazbenica.

Mogućnost izlaska iz regionalnih okvira za mnoge bi izvođače bila jasno definiran sljedeći korak. Macha, međutim, trenutačno odbija vlastitu karijeru pretvoriti u niz kućica koje mora označiti.

- Samoj sebi sam rekla da ciljeve neću postavljati i loviti, već da ću se prepustiti stvaranju glazbe i upoznavanju svog novog glazbenog identiteta - kaže. Svjesna je da takav pristup može biti sporiji, ali upravo joj on trenutačno odgovara.

SHIP zato vidi kao priliku za nova iskustva, upoznavanje ljudi iz industrije i susret s novom publikom, a ne kao test nakon kojeg će mjeriti uspjeh.

- Dolazim s onim tko i što jesam i ako se tu dogodi prilika za regiju i inozemstvo, odlično! - ističe.

Što bi poručila mlađoj sebi?

Iza Mache Ravel danas su medicina, različiti gradovi i države, nekoliko glazbenih identiteta, promjene žanrova, mali koncerti, viralna "Lutkica" i međunarodna priznanja. No kada bi se mogla vratiti djevojci koja je tek odlučivala hoće li ozbiljno krenuti u glazbu, ne bi joj otkrila recept za uspjeh niti obećala da će sve ispasti dobro.

Upozorila bi je na nešto drugo, potrebu da se svidi drugima.

- Rekla bih joj da dobro razmisli i da će joj doći nagon da se pokušava svidjeti ljudima. Neka taj nagon nikada ne prati - rekla je na kraju.