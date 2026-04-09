Jedna objava izazvala je paniku među fanovima Michaela J. Foxa: 'Živ je, osjeća se dobro!'

Američki glumac Michael J. Fox, omiljen širom svijeta, živ je i osjeća se dobro, potvrdio je njegov predstavnik nakon što je na društvenim mrežama nastala pomutnja zbog objave CNN-a koja je sugerirala suprotno, javlja TMZ.

Zabrinutost za njegovo zdravstveno stanje pojavila se nakon što je CNN podijelio članak i video pod naslovom “Sjećanje na život glumca Michaela J. Foxa”. Iako nije bilo službenih informacija o njegovoj smrti, objava je izazvala paniku među fanovima te je ubrzo uklonjena.

Iz glumčevog tima brzo su reagirali, naglasivši da nema razloga za brigu. “Michael je odlično. Jučer je bio na PaleyFestu, gdje je sudjelovao na pozornici i davao intervjue”, poručio je njegov predstavnik.

Fox se, naime, iznenada pojavio na događanju PaleyFest LA, održanom u Dolby Theatreu u Los Angelesu, povodom završetka treće sezone humoristične serije “Shrinking”. Događaj je uključivao projekciju epizode i razgovor s autorima i glumačkom postavom, među kojima su bili i Harrison Ford, Jason Segel te drugi članovi ekipe.

U trećoj sezoni serije Fox se pojavljuje kao gostujući glumac, što je posebno značajno s obzirom na to da su njegovi javni nastupi posljednjih godina rijetki.

Podsjetimo, zvijezda filma “Povratak u budućnost” već desetljećima živi s Parkinsonovom bolešću, koja mu je dijagnosticirana 1990. godine, kada je imao samo 29 godina. Dijagnozu je javno otkrio tek osam godina kasnije, nakon čega je postao jedan od najpoznatijih zagovornika istraživanja ove bolesti.

Zbog poteškoća s govorom i pamćenjem, Fox se 2020. godine povukao iz glume, no povremeno se i dalje pojavljuje u projektima, uključujući dokumentarac “Still” iz 2023. godine te serije “The Good Fight” i “Shrinking”.

Unatoč izazovima koje nosi bolest, Michael J. Fox i dalje ostaje aktivan i inspirativan primjer borbe, a najnoviji događaji još su jednom pokazali koliko je voljen među publikom diljem svijeta.

*uz korištenje AI-ja