ISKRENO O BOLESTI

Michael J. Fox o Parkinsonu: 'Znam kako želim umrijeti'

Piše Stela Kovačević,
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Holivudski glumac s Parkinsonovom bolešću živi već 35 godina. Kaže kako je u samo tri godine slomio lakat, dobio infekciju u ruci i skoro izgubio prst. No naučio se nositi sa simptomima

Glumac Michael J. Fox (64) već 35 godina živi s Parkinsonom. U emotivnom intervjuu je pričao o budućnosti sa svojom, kako ju naziva, misterioznom bolešću.

- Ne postoji vremenski okvir, ne postoji niz faza kroz koje prolaziš. Ne na isti način kao, recimo, s rakom prostate. Puno je misterioznije i zagonetnije - rekao je.

Dijagnozu je dobio 1991. godine, kad mu je bilo 29, a unatoč teškoj dijagnozi, nije se povukao iz javnosti. Dapače, karijera mu je išla uzlaznom putanjom, a u međuvremenu je osnovao i Zakladu Michaek J. Fox, koja je do sada prikupila više od 2 milijarde dolara za istraživanje Parkinsonove bolesti.

Tijekom promocije svoje nove knjige Future Boy, glumac je iskreno progovorio o smrti.

- Nema puno ljudi koji s Parkinsonom žive već 35 godina. Volio bih jednog dana samo... ne probuditi se. To bi bilo stvarno super. Ne želim da bude dramatično, ne želim se spotaknuti o komad namještaja i razbiti glavu - rekao je Fox bez zadrške.

S obzirom da već dugo živi s ovom bolešću, morao je pronaći načine kako da se nosi sa simptomima. Liječnik mu je svojedobno rekao kako bi mu gluma mogla u tome pomoći.

- Bilo je korisno do određene granice, a to je trenutak kada počinjem lomiti kosti. U samo tri godine slomio sam lakat, ruku, dobio infekciju u ruci i skoro izgubio prst - rekao je glumac.

Ispričao je i kako je izgubio sposobnost sviranja gitare.

- Bilo je užasno, slomio sam sve te male kosti pa je došlo do infekcije i kosti su se morale odstraniti jer su se inficirale. Slomio sam i rame pa su mi ga zamijenili. Slomio sam i jagodičnu kost - nabraja.

Zbog toga je odlučio usporiti. U razgovoru za People je opisao kako izgleda život s ovom progresivnom bolešću.

- Probudim se i već znam kakav će mi dan biti. Svaki dan nosi nove izazove. U kolicima sam većinu vremena, a trebalo mi je vremena da se na to naviknem.

Inače, Parkinson je neurološka bolest koja utječe na pokret, ravnotežu i koordinaciju. Iako se svakodnevno suočava s teškoćama, Fox ne dopušta da mu bolest definira život.

