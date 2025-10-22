Obavijesti

Neočekivani obrat nakon suradnje s Vojkom V

Jedna rečenica bila je dovoljna da se pokrene pitanje: Vraća li se Baby Lasagna na Doru?

Jedna rečenica bila je dovoljna da se pokrene pitanje: Vraća li se Baby Lasagna na Doru?
Baby Lasagna i Vojko V iznenadili su fanove zajedničkom pjesmom 'Beskonačna osveta 2'. Lasagna je zatim otkrio kako je suradnja nastala još u siječnju, uz poruku koja je pokrenula lavinu komentara

Nakon nekoliko dana prepucavanja na društvenim mrežama, Baby Lasagna i Vojko V udružili su snage. Mnogi su sumnjali da njihovo prepucavanje nije slučajno i bili su u pravu. Dvojac je u ponedjeljak objavio zajedničku pjesmu 'Beskonačna osveta 2', a Lasagna je u srijedu otkrio kako je došlo do suradnje.

- Kuhamo ovo još od siječnja! Ne radi se čak ni o pasivnom radu zadnjih devet mjeseci - imali smo 500 verzija pjesme, spota i miksa - napisao je istarski glazbenik na Instagramu.

Pokazao je i poruke od 19. siječnja, kad je suradnja zapravo počela. No najviše pažnje privukla je posljednja rečenica objave.

- Sutra u ponoć pjesma izlazi na svim streaming platformama. Hvala vam što slušate, nismo očekivali ovolike reakcije. Dora 2026.? - dodao je Lasagna i time pokrenuo lavinu komentara.

'Obavezno na Doru', 'Bravo majstori', 'Svaka čast, pjesma je top', 'I bome ste skuhali, hvala vam', 'Kakve legende', 'Ma zakon ste', 'Dora bilo koje godine i bilo koja pjesma, siguran pobjednik bez imalo sumnje', 'Ideja za Doru je dobra', 'Daaa, Dora i onda opet Eurosong', 'Najbolji duet ikada', pisali su mu fanovi na Instagramu.

