Jedni su od favorita za pobjedu na Dori: Tko je grupa Ogenj?

Koprivnička etno-punk grupa Ogenj ove se godine našla u užarenoj konkurenciji na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije. Njihova pjesma 'Daj, daj' u kratkom je roku postala favorit publike i kritike, a u samo 14 dana preslušalo ju je gotovo 300 tisuća ljudi. Mnogi vjeruju da bi upravo ovaj energični bend mogao predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u švicarskom Baselu.

'Bio sam prestao pratiti Doru. A onda se pojavio Baby Lasagna pa sam ostao paf. Sad Ogenj. Opet paf. Naravno da ću glasati za ovo', 'Ovo jedino od svih natjecatelja zvuči originalno, na svom narječju pjevaju dečki i prikazuju svoje stare običaje. To bi trebali poslati', 'Naježio sam se od glave do pete. To je to. Fantastično, izvorno, hrvatski Daj, daj!', pišu obožavatelji.

Pjesma 'Daj, daj' donosi priču o strasti, zajedništvu i nepokolebljivom duhu.

- Maštali smo i sanjali Doru kao fantastičnu platformu iskočiti, pokazati se ljudima, donijeti ljudima dašak te podravske ravnice, i tu čvrstu, neprikosnovenu energiju kojom nosimo. U maniri dosadašnjih stvari, posebice zadnjih singlova s albuma 'Republikaj', Daj, daj kombinira sve naše dosadašnje elemente – tamburicu koja iskače iz žestoke rok svirke, filozofske, a opet tako jednostavne kitice, alegoriju vatre, tj. Ognja koji pročišćava, i onda refren koji jednostavnošću stvara mantru i vertigo. Bila nam je želja, i mislim da smo u tome uspjeli, složiti hit koji ima i neki izrazito plesni dio pa smo tako ubacili u sam vrhunac i tehno dio kojega reže tamburica. Tradicionalni prim, bisernica, tamburicu u kaputu elektronike. Željeli smo pjesmu koja nas u potpunosti predstavlja – energiju, tradiciju i suvremenost. 'Daj, daj' je poziv na zajedništvo, predanost i snagu, s alegorijom vatre kao simbola pročišćenja i strasti - rekao je frontmen Tomislav Mihac Kovačic.

Tekst pjesme autorski potpisuje Tomislav, a u glazbi su mu se pridružili Petar Šimčić i Neven Žnidar. Aranžman potpisuju Andrija Bricelj, Benjamin Fabić, Leonardo Ivačić, Neven Žnidar, Petar Šimčić i Tomislav. Poznati su po njegovanju tamburice, violine i pisanju stihova na kajkavskom narječju.

Ogenj su glazbenu karijeru započeli 2015. godine kao akustični trio, a danas čine četveročlani bend. Njihovo ime, Ogenj, dolazi od kajkavske riječi za 'vatru', što opisuje njihovu energiju na pozornici i strast prema glazbi. Ovo im je drugi put da se natječu na Dori. Prošle godine su pokušali s pjesmom 'RepubliKaj', ali nisu prošli u finale.

Njihove pjesme često govore o životu u Podravini, ljubavi, svakodnevnim borbama, ali i o veselju, prirodi i zajedništvu.

- Isprva smo jedini članovi bili gitarist Filip Kušnjer i ja. Upoznali smo se na misi, a kako nismo imali adekvatan prostor za probe, župnik nam je dopustio da vježbamo u podrumu crkve Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici - prisjetio se ranije Tomislav za Gloriju.

Prije Ogenja, Međimurac je bio član zbora mladih Varaždinske biskupije te kršćanskog punk sastava Božje ovčice. Dio tog benda bila je i Tomislavova supruga Ana, koja je svirala bas-gitaru. Ana mu je najveća inspiracija za pisanje pjesama.

Ogenj su dosad izdali tri albuma – Domaj (2018.), Si kak jen (2020.) i RepubliKaj (2022.), a 2019. godine osvojili su dva Porina, za najbolji album etno glazbe (Domaj) i najbolju izvedbu s vokalom.

