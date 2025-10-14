Obavijesti

EMOCIJE NA VRHUNCU

Jedno od najnapetijih vaganja sezone u Životu na vagi! Mirna priznaje da ju je strah za plavce

Jedno od najnapetijih vaganja sezone u Životu na vagi! Mirna priznaje da ju je strah za plavce
Foto: rtl

Večerašnje vaganje bit će sve samo ne mirno. Emocije će biti na vrhuncu, pogledi će lutati prema brojkama, a svaki gram mogao bi odlučiti tko ostaje, a tko odlazi

Nakon pobjede u izazovu, činilo se da plavci ponovno drže konce u rukama, no onda su stigle pizze i 36 kriški nestalo je s tanjura, a oni su zaboravili na svoje ciljeve i obećanja. Rezultat je velika kalorijska bomba koja im je donijela 7,2 kilograma prednosti na vagi, ali i veliki strah pred ono što slijedi.

Crveni tim još uvijek ima četiri kilograma rastuće prednosti, što mogu iskoristiti večeras, pogotovo zato što, zbog pobjede plavaca u izazovu, znaju da će se vagati s mokrim majicama!

Foto: rtl

- Svjesni smo da su nam šanse male, ali ipak postoje, jer su plavci puno papali - iskren je Dominik dok Domagoj vjeruje da će pizza presuditi upravo onima koji su joj se prepustili bez razmišljanja.

TJEDAN PUN PREOKRETA Nova iskušenja u 'Životu na vagi': 'Zrak miriše na pizzu'
Nova iskušenja u 'Životu na vagi': 'Zrak miriše na pizzu'

S druge strane, plavci pokušavaju zadržati hladnu glavu - barem na riječima. Mare se nada da će vaga pokazati samo minus dok Zvone, koji je pojeo čak tri pizze i još jedan komad, s osmijehom kaže da se ne boji rezultata. Ante, pak, zna da su se svi zavaravali mišlju 'što će nam biti od jedne pizze' dok Mirna priznaje da ju je strah: "Bojim se da toliku količinu pojedenih kalorija jednostavno nije bilo moguće izbaciti do vage."

Foto: rtl

Naime, treninzi su bili žestoki i motivacija visoka, no iskušenje s pizzama pokazalo je koliko je ljudska slabost ponekad jača od želje za pobjedom.

- Razumijem strategiju razmišljanja - osvojiti, ostvariti prednost, ali mislim da su pretjerali - kaže Mirna.

ČEKA IH I ZANIMLJIV IZAZOV Plavcima u Životu na vagi fali Kate, Josipa se osjeća odbačeno
Plavcima u Životu na vagi fali Kate, Josipa se osjeća odbačeno

Večerašnje vaganje bit će sve samo ne mirno. Emocije će biti na vrhuncu, pogledi će lutati prema brojkama, a svaki gram mogao bi odlučiti tko ostaje, a tko odlazi. Prednost, mokre majice, grižnja savjesti i pokoji zalogaj previše - sve će to stati na vagu.

Foto: rtl

Bit će to jedno od najnapetijih vaganja sezone - jer pitanje nije samo tko je izgubio kilograme nego i tko je izgubio kontrolu. Tko će pobijediti na vagi, a tko će morati napustiti show? Pogledajte u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

