ČEKA IH I ZANIMLJIV IZAZOV

Plavcima u Životu na vagi fali Kate, Josipa se osjeća odbačeno

Plavcima u Životu na vagi fali Kate, Josipa se osjeća odbačeno
Osim izazova, večerašnja epizoda donosi i novi posjet nutricionistice Martine, koja će s kandidatima razgovarati o receptima, namirnicama i važnosti detoksikacije

Nakon emotivnog rastanka s Kate, atmosfera u 'Životu na vagi' među plavcima malo se promijenila. „Prvo jutro bez Kate je grozno. Nema onoga smijeha, nema humora, osjeti se da fali. Plavi tim je u totalnom raspadu, rasulu. Kate bi nas prije nasmijavala pred vagu ili izazov - uvijek bi nešto izvalila i nasmijala nas. Fali Katin duh“, priznaje Mare, koja se boji da bi ta negativna energija mogla utjecati na današnji izazov.

A upravo će taj izazov, biti jedan od najnapetijih dosad. „Ovaj će biti zanimljiv jer Edin i moj život 'visi o koncu'“, najavljuje Mirna dok se Edo šali: „Prvi put ove sezone vidim natjecatelje kako dolaze i trljaju rukicama.“ Pravila su, objašnjava, jednostavna: „Držite trenera, inače ste nagrabusili. Tim koji izgubi u ovom izazovu ide mokrih majica na vaganje.“

Foto: rtl

Ono što ih čeka nije nimalo lako - kandidati će se suočiti s izazovom na bazenu koji će testirati njihovu snagu, koncentraciju i timski duh. „Jedna jako zanimljiva scena - doći na bazen i vidjeti konstrukciju i trenere kako vise“, opisuje Dominik kroz smijeh, no Nena ozbiljno upozorava: „Ne zvuči toliko strašno, ali više bismo trebali obratiti pozornost kako ćemo mi to izvesti a da oni ostanu gore.“

Osim izazova, večerašnja epizoda donosi i novi posjet nutricionistice Martine, koja će s kandidatima razgovarati o receptima, namirnicama i važnosti detoksikacije. Bit će to prilika da se opet preispitaju prehrambene navike i osvijesti koliko prehrana utječe na rezultate i energiju u ovom procesu.

Foto: rtl

Na rasporedu je i još jedan intenzivan trening, ali i važan razgovor između Josipe i trenerice Mirne. „Josipa radi sve iz dobre namjere i željela bih nekako osvijestiti i nju samu da vidi u čemu je problem, da ne izgubi apsolutno svaki kontakt s drugim članovima svog i protivničkog tima. Nije ugodno kad si u ovom procesu kao Pale sam na svijetu“, objašnjava Mirna.

Foto: rtl

Hoće li plavi tim uspjeti pronaći motivaciju bez Kate? Hoće li crveni zadržati prednost, a kandidati pokazati da su spremni za sve izazove? Doznajte večeras u 21.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

