Nova iskušenja u 'Životu na vagi': 'Zrak miriše na pizzu'

Prošli je tjedan u 'Životu na vagi' bio u znaku sportskog natjecanja.

Foto: RTL

- Pokazat ćemo i dokazati koliko olimpijski duh obitava u 'Životu na vagi' - najavio je Edo na početku, a kandidati su to itekako osjetili.

Crveni tim nastavio je pobjednički niz dok su plavci, kako je rekao Dominik, zbrajali poraze.

- Žao mi je, plavci, tako vam je pao grah - komentirao je.

Na prošlom vaganju crveni su osvojili tri kilograma prednosti, a njihova se razlika i dalje povećava - iako još nisu u potpunosti iskoristili svoju snagu. U tjednu punom preokreta show je napustila Kate, koja je priznala: 'Nije zahvalno biti prorok vage, niti možeš više to biti jer više nitko ne zna što očekivati.'

Plavci su, pak, zasjali u velikom izazovu i osigurali si važnu pobjedu - što znači da će se crveni na nadolazećem vaganju morati vagati u mokrim majicama. Mirna je tada rekla: 'Zanimljivo mi je sa psihološkog aspekta vidjeti crveni tim koliko se buni oko gubitka ovog izazova. Ne znam jesu li svjesni da imaju četiri kilograma prednosti i da dobro gube kilograme. A i pobijedili su toliko izazova, da su zaista ovaj put mogli prijateljski čestitati.'

Kandidati sada ulaze u tjedan duhovnosti, a Edo će s Marijom, Dominikom i Domagojem posjetiti svetište u Mariji Bistrici.

Foto: RTL

'Vas troje najviše prakticirate vjeru' - objašnjava trener.

No, duhovni mir neće trajati dugo - jer iskušenje stiže u obliku koji svi vole.

- Na stolu imate sedam različitih pizza, za svaku piše koliko kalorija nosi jedna kriška. Možete naručiti koju želite, pojesti koliko želite i svaka kriška donosi 0,2 kilograma prednosti na idućem vaganju. Ukupnu prednost će ostvariti samo onaj tim koji je pojeo više kalorija - najavljuje Antonija, a odluka neće biti laka.

- Zrak miriše na pizzu - duhovito kaže Mare, a Dominik otkriva: 'Danas bi jedan momak koji je u finalu mogao nešto popapati'.

- Nagrada je dobra, ali nije baš isplativa. Ako pojedeš ogromnu količinu i to ne potrošiš - ideš kući - razumno procjenjuje Nena, ali Mare priznaje: 'Pizza mi je jedno od najdražih jela, to sam stalno jela kad sam bila vani. Znala sam prije pojesti tri pizze, a sad ćemo vidjeti hoću li uopće jesti.' A Dubravko zaključuje sa smiješkom: 'Ovo ostaje dulje u tijelu od janjetine, ja to ne bih dirao.'

Danas slijedi i posljednji trening prije vaganja, kada će se pokazati tko je spreman platiti cijenu svojih odluka, a tko će se pokajati zbog svog izbora. Koliko je jak duh kandidata, a koliko njihov apetit - doznajte u novoj epizodi 'Života na vagi' u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Foto: rtl