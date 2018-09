Jednoglasnom odlukom Frane je prvi duelist: 'Igra kao igra...'

Drele je okupio farmere za stolom kako bi odabrali prvog duelista, a Frane je dobio apsolutno sve šibice farmera te postao prvi duelist u drugom tjednu Farme.

Dok su farmeri svoje šibice za Franu samo nizali, on je negodovao ne susprežući se od komentara. Nikome od farmera nije ostao dužan.

- Ja dajem šibicu Frani samo zato što sam načuo da bih ja mogao ići s njim u dvoboj, pa jedva čekam - objasnio je Matej svoju šibicu, na što mu je Frane rekao da on bira sebi ravnog.

- Moja odluka je takva da hoću barem dva dana mira bez tenzija i provokacija, ako ne i konačan mir od njega - rekla je Edita i svoju šibicu dala Frani. On joj je na to odgovorio: 'Malo ćeš se načekati'.

Lucija mu je svoju šibicu dala poručivši mu da se malo grije u šumi. Frani nije dugo trebalo da joj uzvrati.

- Grijat ćeš se i ti, nikad se ne zna. Kad te puknem preko ovog stola s ovim šibicama. Nemoj me provocirati, jesam ti rekao? Smiri se, kako te nije stid balavice jedna balava? Nemaš kućni odgoj - odvratio joj je Frane.

Drele je upitao Franu što misli zašto su farmeri odlučili njega staviti u duelističku kućicu, a on mu je odgovorio: 'Mene to, prvo, uopće ne zanima. Igra kao igra. Ja sam od sebe dao maksimum i nema se tu o čemu puno pričati niti me zanima njihovo mišljenje'.

Nakon odabira u Frani je bila vidljiva želja da ostane na farmi i da im svima pokaže, kako on kaže, tko je 'the boss'. Napomenuo je da već zna koga će odabrati kao suparnika.

Nakon odabira prvog dueliste, Kristina je s Franom razgovarala o odabiru drugog dueliste te mu rekla kako stalno mijenja mišljenja.

- Nemoj ti mene podcjenjivati. Ipak sam ja stariji od tebe - rekao je Frane te uvjeren u pobjedu u duelu dodao:

- Vidjet ćeš da ću se izboriti. Bila snaga, bila pila ili znanje. Dosta toga sam prošao u životu i ja ću ti dokazati.

Nakon što se Frane preselio u duelističku kuću, farmeri su s veseljem sjeli za stol ručati.

- Čovjek je u dva tjedna prošao sve funkcije na farmi - zaključio je Saša, a svi farmeri su se nasmijali. Hoće li se farmeri uspjeti riješiti Frane, doznat ćemo u subotu.

