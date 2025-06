Jeff Bezos i Sanchez su gostima poklonili delicije, ali i šlape?! Evo koliko su potrošili na slavlje

Trodnevno slavlje ljubavi Lauren Sanchez i Jeffa Bezosa u Veneciji je završilo. Stanovnici Veneciji rekli bi "napokon", a čini se da je tako i kod djela slavljenika. Kim Kardashian petama vjetra dala je već u subotu, a ostatak svite u nedjelju kao da je baš žurio otići iz talijanskog grada.

S jedne strane, to i ne čudi. Par je za treću večer proslave organizirao pidžama party u dvorani unutar Arsenala, do kojeg nije moguće doći kopnom. I bio je to vjerojatno zanimljiv prizor, svjetske zvijezde poput Oprah Winfrey, Kendall i Kylie Jenner, Leonarda DiCaprija i drugih u pidžamama. Inače, u Arsenalu su bili iz sigurnosnih razloga, jer prvotno je zabava trebala biti u Scuola Grande della Misericordia, bivšoj vjerskoj školi u Cannaregiu.

Foto: Reuters

Prosvjedi u Veneciji bili su i u subotu, ali svatovi za to nisu previše marili. Informacija, a pogotovo fotografija, sa samog slavlja, bilo kojeg dana, gotovo da i nema. Lauren i Jeff Bezos molili su goste da se suzdrže od objavljivanja na društvenim mrežama, a oni su ih poslušali. Procjenjuje se samo da je na svadbu potrošeno oko 50 milijuna eura, a da je meni na centralnoj ceremoniji u petak po osobi bio tisuću eura. Poznato je da se milijarderski par odrekao darova, nisu ih željeli, ali zato su goste darivali oni.

Kako je saznao Vogue, svakoga od sudionika u hotelskoj je sobi dočekala vrećica s venecijanskim delicijama. Kasnije su još, navodno, dobili i papuče, lokalnog brenda Vibi Venezia. Na popustu se mogu pronaći za 77 eura, ali ima i onih skupljih od 250 eura. Naravno, uz tekst su odmah osvanuli komentari kako su to darovi s - Amazona, čiji je Bezos vlasnik.