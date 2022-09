Jelena Đoković iskreno o djeci i braku s Novakom: 'Tražila sam pomoć, bila sam isfrustrirana'

Novak i ja smo kao i ostali parovi, imamo sukobe kao i većina ljudi u bračnoj zajednici. Ne želim davati ideju zato što smo poznate ličnosti da je kod nas sve lijepo, divno, bajkovito, priznala je supruga Novaka Đokovića (35), Jelena Đoković (36). Gostovala je u emisiji u 'Kec na jedanaest', gdje se dotaknula roditeljstva i svog braka sa slavnim tenisačem.

- Mediji stvaraju sliku o uspješnim ljudima kao da su neka nedostižna točka za mnoge ljude, jer nije tako. Ja se trudim biti na istom nivou sa svima, zato otvoreno pričam o roditeljstvu - ispričala je Jelena.

Mislila je da će joj roditeljstvo doći prirodno, kao proces, kaže, koji je svima instinktivan. Međutim, ono što joj je prirodno došlo je da ponovi sve naučene lekcije koje je podsvjesno, kaže, upijala u djetinjstvu.

- Zbog toga su moje reakcije na određena ponašanja moje djece bila takva da vičem ili da sam isfrustrirana, osjećala sam se kao da to treba prepravljati jer moja dijete nije onakvo kako sam fantazirala. Kada se te stvari počnu događati, stalno smo u nekom konfliktu i u stalnom otporu od toga što se događa. Tu mi je pomogla liječnica koja mi je objasnila da trebamo raditi na sebi. Do nje sam došla slušajući preporuke Oprah Winfrey.

Supruga Novaka Đokovića je u Srbiju dovela svjetski poznatu liječnicu Shefali Tsabary, koja je psihologica i autorica nekoliko bestselera.

Jelena je objasnila što znači svjesno roditeljstvo.

- Bitno je da mi budemo bolji da bi bili bolji za druge. Stalno se bavimo djetetom, trebamo prihvatiti dijete kakvo je, treba ga voljeti i poštovati. Njegov autentični izraz treba prihvatiti. Svjesno roditeljstvo stavlja naglasak na roditelja. On je taj koji mora odrasti - ispričala je pa se osvrnula na to kako izgleda život djece poznatih roditelja.

- Kada gledamo djecu poznatih ljudi nekako smo kritičniji dosta prema njima. Kroz ponašanje, kroz izraze lica, s kim su itd... Žao mi je da tako nešto vidim jer svi imamo prava proživjeti različita iskustva, pa i griješiti, i to je u redu. Kao da se poznatim ljudima i djeci ne praštaju greške. Voljela bih zaštiti svoju djecu, ali nisam sigurna da ću to uspjeti. To je njihov put koji ja moram prihvatiti kao takav. Rođeni su u ovoj obitelji i to im je što im je - zaključila je.

