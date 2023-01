Jelena Karleuša i Duško Tošić u ratu: 'Izjavila sam da život mog muža nema smisla bez mene...'

Srpska pjevačica Jelena Karleuša (44) u srpnju je iznenadila svoje obožavatelje kad je objavila da se razvodi od supruga, bivšeg nogometaša, Duška Tošića (36). Pjevačica je sada prvi put otvoreno pričala o bračnim problemima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon objave o razvodu Karleuša više nije spominjala tu temu, a sada je prekinula šutnju gostovanjem u emisiji 'Prvi red' na K1 televiziji te otvoreno pričala o godini iza nje.

Foto: YouTube/Screenshot

- Duško me bio naživcirao pa sam ga morala kazniti jednom objavom, ali nismo se razveli. Živimo u istoj kući i dalje. Specifični su odnosi, dosta se tu toga, kako da se izrazim a da me njegov odvjetnik ne nazove...? Reći u jednu veliku istinu - Duškov život nema smisla bez mene, to je jedna velika istina i on ne postoji bez mene. Mi smo i dalje u braku, nismo se papirološki razveli. Odnosi su narušeni, živimo zajedno u četiri zida - iskrena je bila pjevačica.

Foto: Instagram/Blanka Vlasic

- Čekam da Duško shvati da sam ja boginja svemira i njegova jedina prava ljubav i da na koljenima ne znam što izgovori. Ne mirim se s bilo kakvom vrstom neuspjeha i poraza, kako poslovnog tako i privatnog. Ja sam dijete razvedenih roditelja, alergična sam na propast institucije obitelji, ne braka, obitelji. Smatram da propast obitelji se zasniva na eroziji muškosti u domaćem društvu - objasnila je Jelena.

Foto: YouTube/Screenshot

Nakon Jeleninih izjava oglasio se i odvjetnik Duška Tošića za Kurir.

- Zbog posljednjih izjava Jelene Karleuše o Dušku Tošiću prethodnih dana, a po nalogu i u ime mog klijenta Duška Tošića, primoran sam se javno oglasiti! Duško Tošić je netko tko se kroz cijelu svoju karijeru, kao cijenjeni sportaš i bivši reprezentativac, izbjegava javno eksponirati, posebice kada su u pitanju bračne i obiteljske stvari. Ponavljamo da pregovori o zajedničkom razvodu Duška Tošića i Jelene Karleuše još uvijek traju, te da je jedan od dogovora s Jeleninim odvjetnicima bio upravo da se niti jedna strana ne oglašava o bračnim i obiteljskim stvarima, dok traju pregovori o zajedničkom razvodu - izjavio je odvjetnik.

Foto: Instagram/Nevena Rendeli

- Duško Tošić poštuje taj dogovor, dok Jelena svojim posljednjim izjavama u javnosti krši postignuti dogovor i udaljava nas od mirnog i sporazumnog rješenja situacije. Apeliramo na Jelenu Karleušu da se, zbog mirnog rješenja, ubuduće suzdrži od javnih isticanja o Dušku Tošiću, razvodu i obiteljskim stvarima te ističemo da ćemo se svaki put kada to učini javno oglasiti - zaključio je odvjetnik.

Frustrirana situacijom ponovno se oglasila i Karleuša.

- Istina je da sam izjavila da život mog muža nema smisla bez mene. Nikada nisam rekla da neću dati mužu razvod. Moj muž može slobodno podnijeti zahtjev za razvod u bilo koje vrijeme. Nije to učinio, barem dosad, i nitko ga ne sprječava. Barem ja. Duško i ja živimo zajedno s djecom u istoj kući. Pravi muškarci štite svoje žene od njihovih neprijatelja, ne udružuju se s njima protiv nje. Prošlog sam Božića zvala policiju, ovaj put sam prisiljena uputiti takav apel. Je*em ti moj Božić i moj život - napisala je.

Foto: Antonio Ahel

Jelena i Duško svoju romansu su započeli u kolovozu 2006. godine kada je Duško bio mladi srpski reprezentativac i nogometaš francuskog Sochauxa. Zajedno imaju kćeri Atinu (14) i Niku (13).

Najčitaniji članci