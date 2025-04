Jelena Perčin dvaput se razvela: Prvo je ljubila poduzetnika, a onda kolegu Momčila Otaševića

Glumica Jelena Perčin (44) i skladatelj Ante Gelo (50) zajedno su bili na 31. dodjeli Večernjakove ruže u zagrebačkom HNK-u. O njihovoj romansi već neko vrijeme kruže glasine, ali oni se nisu o tome još službeno oglasili. Jeleni i Anti ovo je prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti.

Ipak, kamere su ih u zajedničkim trenucima uhvatile i nešto ranije. Primjerice kada su za doček Nove 2025. s prozora pratili koncerte Zucchera i Tonyja Cetinskog u Dubrovniku. Dubrovački dnevnik snimio ih je kako se strastveno ljube.

Šuškanja da između njih dvoje ima nešto više od prijateljstva krenula su krajem 2023. kada su viđeni u jednom splitskom klubu.

Perčin iza sebe ima dva braka. Glumica je od 2008. do 2011. bila u braku s poduzetnikom Kristijanom Babićem.

Par se vjenčao 2008. godine. Unajmili su i zaštitare kako mediji ne bi ušli u Baziliku Srca Isusovog u Zagrebu gdje se održao obred. Na vjenčanju je bilo 60-ak uzvanika.

Babić i Perčin dobili su kćer Lotu, a razveli su se 2011. godine.

- To se ne može lako odrediti jer to nije odluka koja se donosi preko noći. Riječ je o sukusu situacija, dana, mjeseci koji su doveli do razvoda. Ni ja ni moj suprug nismo nepromišljeni ljudi i ne donosimo takve odluke preko noći. O svemu smo dobro razmislili - rekla je tada Jelena za Story.

Glumica je kasnije otkrila kako je s bivšim suprugom u dobrim odnosima.

S devet godina mlađim glumcem Momčilom Otaševićem u brak je ušla 2018., a razveli su se 2023. Zajedno imaju sina Jakšu i kćer Mašu.

- Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju pa neću ni o rastavi - rekla je tad za Gloriju i nastavila:

- Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece.