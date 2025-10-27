Jelena Perčin i Ante Gelo skupa uživaju: 'Zaslužili ste. Ljubav je najljepše što vam se dogodilo'

Jelena Perčin i Ante Gelo iznenadili su brojne obožavatelje. Naime, par je ovih dana otputovao u New York. Glazbenik se na svojem Instagram profilu pohvalio i zajedničkom fotografijom.

- Plava nota. Robert Glasper - napisao je Ante u opisu ispod fotografije, dok su mu se u komentarima javili brojni obožavatelji.

'Prekrasni ste vas dvoje!', 'Robert Glasper mi je jedan od najdražih', 'Lijepo je vidjeti Vas sretne.Uživajte. Zaslužili ste. Ljubav je najljepše što Vam se dogodilo.', 'Ljubav i sreća se vidi iz vaših očiju. Lijepo je to vidjeti. Samo se volite i uživajte. Radujem se vidjeti ljude koji se vole', pisali su im.

Inače, Jelena i Ante često putuju. Nedavno su uživali i u zajedničkom slobodnom vremenu u Lisabonu, kada je također Gelo objavio fotografiju s odmora, a komplimenti su se nizali i tada.

- 'Divni ste', 'Predivan par', 'Kad se duše prepoznaju', a neki su posebne komplimente dali i Perčin za koju pisali da je 'najljepša hrvatska glumica' - pisali su im tada fanovi, a u komentarima ispod objave na Instagramu javila i Jelenina 16-godišnja kći koju je glumica dobila s poduzetnikom Kristijanom Babićem.

Podsjetimo, Ante je prije veze s Perčin bio u tajnoj vezi s HRT-ovom producenticom Petrom Topolovec, a planirano vjenčanje s njom nikada nije održano. Također, Jelena je bila u dva braka. Prvi brak s Kristijanom Babićem trajao je od 2008. do 2011., a drugi s Momčilom Otaševićem započeo je 2018. i završio 2022. godine, a s njime ima kći Mašu i sina Jakšu. S Gelom se prvi puta pojavila javno na dočeku Nove godine 2024. u Dubrovniku.