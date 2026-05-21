Jelena Rozga objavom rastužila fanove: '8 mjeseci bez tebe'

Pjevačica Jelena Rozga u objavi na Instagramu se prisjetila svog psa Ringa Starra, malenog jorkširskog terijera, u tužnoj objavi.

- 8 mjeseci bez tebe - napisala je Rozga uz video na kojoj se njezin ljubimac igrao s plišanom igračkom. Objava je rastužila brojne njezine pratitelje.

Koliko joj je značio, Rozga nikada nije skrivala. Ringo je bio njezin mezimac. Imala je maskicu za mobitel s njegovom fotografijom, a kad bi uhvatila slobodno vrijeme, znala ga je odjenuti u pseće kompletiće i povesti u šetnju Splitom. Kad ga nije mogla voditi sa sobom na koncerte ili putovanja, brinuli su se roditelji, a mama ga je, kako je Jelena znala reći, uvijek malo previše razmazila hranom.

- Znam da je pas ma koliko malen bio, jako velika obaveza. Nisam bila sigurna hoću li moći uskladiti obaveze i česta putovanja s obavezama oko Ringa, ali na svu sreću mali je i neće puno rasti pa ponekad može sa mnom na put - rekla je pjevačica još 2012. kada je nabavila ljubimca.

Njezin zlatni dečko, kako mu je tepala, zauvijek je zaspao u njezinu naručju. Prije nekoliko mjeseci prisjetila se pjesme koju je psić najviše volio. Riječ je o pjesmi "Idi" grupe Magazin, koju je Jelena voljela pjevati za Ringa Starra, a objavila je video u kojem pjeva dok joj u krilo mirno sjedi.



