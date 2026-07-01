Jelena Rozga otkrila dijagnozu: 'Pijem tablete tri puta dnevno'

Imam inzulinsku rezistenciju i taj šećer mi luduje, otkrila je pjevačica Jelena Rozga (48) za In Magazin nakon druge večeri festivala Melodije Jadrana u Splitu.

Pred odlazak na američku turneju u ožujku obavila je pretrage, nakon kojih je morala uvesti terapiju i potpuno promijeniti prehranu.

- Desi mi se na bini da ga uopće nemam i slabost i onda moram nešto slatko popiti, moram jesti jako puno obroka, nutricionistica mi je složila pravilne obroke. Moram jesti pet puta dnevno. To je onako s obzirom na moj posao i putovanja malo i teško i naporno, ali ja se stvarno trudim, tablete pijem tri puta dnevno - ispričala je.

Split: Melodije jadrana, 30 godina karijere Jelene Rozge | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prve znakove osjećala je godinama.

- Već godinama ja osjećam da se neke promjene dešavaju. Konstantno sam bila žedna, na bini sam ostajala bez tekućine, nakon što bih popila čašu vode, bila sam konstantno gladna, a kilaža je padala - otkrila je.

Danas se osjeća dobro.

- Ja sam prestala jesti čokoladu u tom trenutku, izbacila sam nekih sigurno 70% ugljikohidrata, a na kraju krajeva ja volim meso i ribu tako da je meni ustvari top. Imam zamjenskih stvari bez šećera, snašla sam se, ali mi je najveći problem na bini, lijepe mi se usta - rekla je.

Foto: Instagram

Unatoč zdravstvenim izazovima, Rozga ni ovog puta nije razočarala publiku. U Splitu je svojim sugrađanima priredila više od dva sata glazbe i emocija, a tijekom koncerta nekoliko puta nije uspjela zadržati suze.

- Toliko je bilo lijepo. Bilo je preemotivno, bilo bi emotivno i da nisu moji roditelji bili ovdje, a ovako je bilo puta dva. Bila mi je sestra, bio mi je nećak, bili su svi dragi ljudi, prijatelji. Presretna, prezadovoljna, toliko su mi dali ljubavi - rekla je.

Split: Melodije jadrana, 30 godina karijere Jelene Rozge | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Emocije nikad nije znala kriti.

- A što da radim? Ne mogu non stop te emocije zagušiti. Kako mi dođe, tako ću napraviti. Pa rekla sam i na bini neka pišu što god hoće, to je jače od mene, to su emocije, to je ljubav - istaknula je.

U publici je bio i njezin partner Ivan Huljić.

- Lijepo mi je, sretna sam. Ja sam samo pustila i to je mislim najpametnije i nekako najbolje za mene - rekla je.

Split: Melodije jadrana, 30 godina karijere Jelene Rozge | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Posebno emotivno govorila je o ocu Anti.

- Ja sam tatino dijete oduvijek bila. Moj tata jako malo priča, ali ja kad vidim te njegove prelijepe okice, ja sve čitam iz tih njegovih okica. On i ja smo toliko povezani sve ove godine. I od malena on nije smio ići u dućan, a da mene ne poljubi - ispričala je.

Osvrnula se i na kritike koje su posljednjih dana preplavile društvene mreže nakon njezina nastupa u Novom Vinodolskom, gdje je na pozornicu izašla u kratkom traper kombinezonu.

- 'Pa meni je ono što sam obukla, o čemu se pričalo zadnjih par dana, meni je ono bilo lijepo i zbog svog zdravlja i zbog svega ja sam odlučila ne obadavati uopće, ne čitati komentare. Nekome će se svidjeti, nekome neće i apsolutno neka se piše što god hoće. Ako nam je svima problem što će netko obući, što će netko staviti na glavu, da mi je takav problem ja ga potpisujem do kraja života - zaključila je Rozga.