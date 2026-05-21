Jelena Rozga otvorila dušu o karijeri i obitelji: 'Iz nekih priča često izlazim ranjena...'

U godini u kojoj slavi tri desetljeća karijere, regionalna glazbena zvijezda Jelena Rozga dala je jedan od svojih najiskrenijih intervjua dosad. Voditelj Ivo Šarić ugostio ju je u emisiji SHOWtime na Happy FM-u, gdje je otvoreno progovorila o najljepšim i najtežim trenucima na sceni, pritiscima estrade i borbi sa zdravljem, ali i otkrila detalje iz djetinjstva, obitelji i života izvan pozornice.

Iako svoje prezime kao mala nije voljela jer joj je zvučalo "grubo", ono je danas glazbeni brend.

"Obožavam svoju obitelj i svoje korijene. Ja sam dijete sa sela, iz mjesta poviše Trogira. Mama je iz Blizne Donje, tata iz Blizne Gornje. Obožavala sam nedjelje jer smo uvijek išli kod bake i djeda. Baka Jela, po kojoj sam i dobila ime, me obožavala. Sestra je uvijek bila s djedom, a ja uz baku. Ljeti smo sestra i ja kod njih provodile po dva ili tri tjedna. Sve je bilo domaće, imali smo kokoši, svako jutro uzimala sam još topla jaja, a baka bi mi pripremila tvrdo kuhana jaja, domaći kruh i naše maslinovo ulje. Djed bi nas vozio u Primošten na kupanje. Baka mi je uvijek plela kosu, imala je prekrasnu kovrčavu kosu i zelene oči. Pamtim kako sam po cijele dane plesala i pjevala, a djed bi govorio: 'Hajde, igraj šah, nešto pametnije', a baka bi mu rekla: 'Pusti je, ona je naša umjetnica'", ispričala je Jelena.

Foto: SHOWtime/Happy FM

Govoreći o razdoblju najveće popularnosti Magazina, priznala je koliko je tempo života tada bio iscrpljujući: "Bilo je toliko posla da ponekad nisam znala ni kako se zovem ni u kojem se gradu budim. Bila sam premorena od tog tempa. Znala sam doći doma toliko iscrpljena da me mama ne bi prepoznala koliko sam bila mršava i iscijeđena. Ljudi su me tada često kritizirali zbog mršavosti, iako sam i prirodno sitna. Kad danas gledam fotografije iz tog vremena, stvarno sam bila jako mršava, ali ne zato što nisam jela, nego zato što sam puno radila."

Nakon 10 i pol godina u grupi, uslijedila je solo karijera, a početak nije bio nimalo lagan.

"Ljudi nisu dolazili na koncerte, sve je bilo nesigurno, a i ja sam sama bila nesigurna. Jedne noći nazvala sam mamu i rekla joj: 'Ovo ne ide. Od ovoga neće biti ništa.' Ona mi je tada rekla: 'Jelena, polako. I ako ne uspije, mi smo tu uz tebe.' Bilo mi je lakše kad je to izgovorila, znala sam da imam njih i da ih nisam razočarala", priča.

Potom ju je "Bižuterija" lansirala na sam vrh. Kada je ta pjesma osvojila Porin za Hit godine o kojem je odlučivala publika, naišla je na nimalo ugodne reakcije.

"Taj Porin neću nikad zaboraviti. Kada je pjesma osvojila nagradu, očekivala sam da će mi netko prići. Ne treba mi nitko dizati spomenik i nikad nisam bila opterećena tim stvarima, ali ljudi su mi doslovno okretali leđa. Pitala sam se zašto... Umjesto da sam bila sretna, bila sam tužna", otkrila je Rozga voditelju Ivi Šariću.

Zato danas punog srca podržava mlade glazbenike, poput Jakova Jozinovića, na njihovim počecima: "On je toliko divan, sladak i prirodan, a mislim da je to najvažnije. Publiku ne treba varati niti glumiti nešto što nisi. Uvijek sam podržavala ljude koji iskreno vole glazbu, a kod njega se to stvarno osjeti. Ne volim kada se nekoga napada jer sam i sama kroz to prolazila."

Iako su iza nje stotine koncerata, trema je i dalje prisutna: "Veliki sam tremaroš i to ne mogu promijeniti. Voljela bih da mogu isključiti taj sklop u glavi, ali jednostavno ne ide. Mislim da mi je to najviše narušilo zdravlje. Preemotivna sam, u sve ulazim s punim srcem. Zato iz nekih priča često izlazim ranjena. Nikad ne igram prljavo. Kod mene su uvijek otvorene karte i uvijek polazim od toga da su ljudi fer i pošteni. Nažalost, nisu svi takvi, ali čovjek uči dok je živ."

"Kad uspijem uhvatiti i tri slobodna dana, trudim se što više odmarati i maknuti mobitel barem na dva sata kako bih imala svoj mir. Ne zato što mi je nešto teško, nego zato što to moram zbog zdravlja. Otvoreno govorim o svojim problemima sa štitnjačom, pijem tablete za srce, odnedavno imam i novu terapiju... Kad sam u Splitu, najljepše mi je ručati s mamom i tatom. Mama ipak najbolje kuha, radi najbolje palačinke. Koliko god imam godina, ona se ponaša kao da sam mala Jelena", ispričala je za SHOWtime.

Ovo ljeto čekaju je koncerti diljem regije, a posebno se raduje splitskoj Galeriji Meštrović 26. lipnja i šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila 9. srpnja, dok će na Melodijama Jadrana izvesti i novu pjesmu. Želja joj je da do kraja godine njen dom ispuni i novi ljubimac.

"Prije osam mjeseci ostala sam bez svog Ringa i konačno sam odlučila uzeti novog psića. Ponovno će biti jorkširski terijer. Isprva sam govorila da ne želim yorkija jer bi me previše podsjećao na Ringa, ali kad sam došla kod jedne obitelji koja ih uzgaja, srce mi je jednostavno preskočilo", zaključila je Jelena koja ne krije ni da je sretna u ljubavi.