Jelena Rozga prvi put u javnosti komentirala je svoju vezu s Huljićem: 'Ništa mi ne krijemo'

Zaljubljena sam i sretna, to je istina, al da se udajem, ne udajem. Polako, polako, ima vremena. Pogotovo ne planiram dva vjenčanja kako pišu, komentirala je pjevačica Jelena Rozga (47) prije dva mjeseca za In Magazin svoj ljubavni status no iako je javnost brujala da ljubi Ivana Huljića, do jučer sama to nije izgovorila.

Zagreb: Nastup Jelene Rozge na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža" | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na dodjeli Večernjakove ruže, pjevačica se sa širokim osmijehom pojavila u društvu svoga dečka.

- Mi ništa ne krijemo - rekla je nasmijana za Net.hr. Elegantna kao i uvijek plijenila je pozornost u tamnoj šljokičastoj pripijenoj haljini.

Tajnu svog savršenog izgleda, kaže, nalazi u zdravoj prehrani: "Pazim, apsolutno pazim. Zdrava prehrana tu sigurno igra veliku ulogu. Volim modu, stvarno. Ali najbitnija mi je udobnost. Neću stati na pozornicu ako me nešto steže ili ako ne mogu podići ruku, to me stvarno nervira. Ne želim biti u garderobi, želim biti na pozornici i uživati u glasu, pjesmama i publici. Udobnost mi je ključna."

Zagreb: Nastup Jelene Rozge na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža" | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ljubav Rozge i Huljića nedavno je komentirao i suprug Hane Huljić, veliki glazbenik Petar Grašo.

- Tonči baš nema sreće. Nije želio da mu se djeca bave glazbom, a oboje su glazbenici. Tako je dobio zeta glazbenika, a sad mu je i snaha glazbenica. Ono što Tonči želi vjerojatno se neće ostvariti. Najvažnije mi je da su moja djeca zdrava i normalna u svojim glavama te da rastu u normalnom okruženju i obitelji. Moraju postojati pravila, kad smije voziti auto, da s 15 godina ne smije imati skupe torbice, da mora raditi i shvatiti prave vrijednosti - rekao je Grašo za Blic.