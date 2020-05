Jen i dalje nosi Bradov prsten? 'Imala ga je na dodjeli nagrada'

Bivši supružnici Jennifer Aniston (51) i Brad Pitt (56) početkom godine pokrenuli su šuškanja kako su se pomirili nakon što su se sreli na dodjeli SAG nagrada u Los Angelesu. On ju je tada uhvatio za ruku i nije puštao, iako se ona kretala. Taj trenutak proširio se društvenim mrežama nevjerojatnom brzinom i obožavatelji para ponovno su zaželjeli da između njih ima 'nečeg više'.

No, sad su strani mediji napisali kako je Jennifer u tom trenutku na crvenom tepihu nosila zaručnički prsten koji joj je Brad dao još 1999. godine.

Kupio ga je za pola milijuna dolara, odnosno 3,5 milijuna kuna, a dizajnirao je brad u suradnji sa Silvijom Damiani. Radio ih je po primjeru naušnica, koje ih je prethodno kupio, a Jen je njima bila oduševljena.

Više od 20 godina nakon, iako su odavno prekinuli, Jennifer ponosno s tim prstenom pozira na fotografijama, kao što je to činila i kad su se zaručili.

Osim na dodjeli SAG nagrada, Jen i Brad sreli su se i na dodjeli Zlatnog globusa. Nagrada za najboljeg sporednog glumca u filmu 'Once Upon a Time in Hollywood', pripala je Brdu, a iz publike ga je srčano bodrila upravo Jennifer.

Strani mediji navode kako je pljeskala i kad drugi nisu, ostajala je stajati na nogama dok je većina već sjedila, a kamere su uspjele uloviti i način na koji ga je gledala.

- Ona se topila. Što god je govorio, njoj je bilo smiješno. Između njih sigurno nečeg ima, bila je baš sretna zbog njegove nagrade - bio je samo jedan od komentara brojnih obožavatelja holivudskih glumaca.