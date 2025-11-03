Jennifer Aniston potvrdila novu ljubav: Najnovijom objavom na Instagramu raznježila je fanove

Jennifer Aniston (56) ponovno je zaljubljena, i to se sada i službeno zna. Glumica i producentica na svojem je Instagram profilu podijelila fotografiju koja je odmah izazvala lavinu reakcija među njezinim obožavateljima. Na crno-bijeloj slici Jennifer nježno grli svog partnera Jima Curtisa, a uz objavu je napisala i kratku poruku.

- Sretan rođendan, ljubavi moja - stoji u opisu ispod objave, čime je Jennifer, bez velikih riječi, potvrdila ono o čemu se već tjednima nagađalo, dok su je fanovi zasipali brojnim komentarima.

'Tako slatko', 'Želim mu sretan rođendan', 'Volim vas dvoje zajedno', 'Ne mogu biti sretnija zbog vas dvoje. Srce mi eksplodira', 'Ova objava mi je upravo uljepšala cijeli tjedan, a još nije ni ponedjeljak', 'Anđeli ljepote!, pisali su joj.

Iako je ovo prva njihova zajednička fotografija, pažljiviji fanovi primijetili su da se Curtis već ranije pojavio na njezinom profilu, skriven među ostalim slikama u galeriji objavljenoj u rujnu.

Par je prvi put viđen zajedno u srpnju, kada su fotografirani na jahti tijekom opuštenog druženja. Od tada se više ne skrivaju – Jim je bio uz Jennifer na rujanskoj premijeri 'The Morning Showa', a ljetos su uživali i na dvostrukom spoju s njezinim dugogodišnjim prijateljem Jasonom Batemanom i njegovom suprugom Amandom Ankom.

Kako su otkrili izvori bliski paru, njihova je veza započela spontano, a trenutno su – sretni, opušteni i uživaju u zajedničkom vremenu.

Press Association/Pixsell | Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas