Obavijesti

Show

Komentari 0
SAD JE SLUŽBENO

Jennifer Aniston potvrdila novu ljubav: Najnovijom objavom na Instagramu raznježila je fanove

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Jennifer Aniston potvrdila novu ljubav: Najnovijom objavom na Instagramu raznježila je fanove
1
Foto: Instagram

Romantična crno-bijela fotografija otkrila je koliko je glumica sretna, a njezini brojni obožavatelji oduševljeni su njezinim ljubavnim izborom...

Jennifer Aniston (56) ponovno je zaljubljena, i to se sada i službeno zna. Glumica i producentica na svojem je Instagram profilu podijelila fotografiju koja je odmah izazvala lavinu reakcija među njezinim obožavateljima. Na crno-bijeloj slici Jennifer nježno grli svog partnera Jima Curtisa, a uz objavu je napisala i kratku poruku.

- Sretan rođendan, ljubavi moja - stoji u opisu ispod objave, čime je Jennifer, bez velikih riječi, potvrdila ono o čemu se već tjednima nagađalo, dok su je fanovi zasipali brojnim komentarima.

'Tako slatko', 'Želim mu sretan rođendan',  'Volim vas dvoje zajedno', 'Ne mogu biti sretnija zbog vas dvoje. Srce mi eksplodira', 'Ova objava mi je upravo uljepšala cijeli tjedan, a još nije ni ponedjeljak', 'Anđeli ljepote!, pisali su joj. 

LJUBAV CVJETA Novi dečko Jennifer Aniston otvorio dušu: 'Pronašao sam ljubav, izliječila je moje srce'
Novi dečko Jennifer Aniston otvorio dušu: 'Pronašao sam ljubav, izliječila je moje srce'

Iako je ovo prva njihova zajednička fotografija, pažljiviji fanovi primijetili su da se Curtis već ranije pojavio na njezinom profilu, skriven među ostalim slikama u galeriji objavljenoj u rujnu.

PRIZNALA ESTETSKE KOREKCIJE FOTO Jennifer Aniston pokazala novog dečka. Evo kako se glumica mijenjala kroz godine
FOTO Jennifer Aniston pokazala novog dečka. Evo kako se glumica mijenjala kroz godine

Par je prvi put viđen zajedno u srpnju, kada su fotografirani na jahti tijekom opuštenog druženja. Od tada se više ne skrivaju – Jim je bio uz Jennifer na rujanskoj premijeri 'The Morning Showa', a ljetos su uživali i na dvostrukom spoju s njezinim dugogodišnjim prijateljem Jasonom Batemanom i njegovom suprugom Amandom Ankom.

BILI U BRAKU PET GODINA Jennifer Aniston progovorila o prekidu s Brad Pittom: Imam PTSP kad se sjetim tog vremena
Jennifer Aniston progovorila o prekidu s Brad Pittom: Imam PTSP kad se sjetim tog vremena

Kako su otkrili izvori bliski paru, njihova je veza započela spontano, a trenutno su – sretni, opušteni i uživaju u zajedničkom vremenu.

Press Association/Pixsell
Press Association/Pixsell | Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Grudi na 'izvolte': Salmi skoro ispale iz haljine, a Demi se sve vidjelo kroz čipku...
BUJNE DAME NA GALA VEČERI

FOTO Grudi na 'izvolte': Salmi skoro ispale iz haljine, a Demi se sve vidjelo kroz čipku...

Od Salminog dekoltea do odvažnosti Demi Moore, brojne ljepotice sinoć su zasjale na crvenom tepihu u Los Angelesu, na gala filmskoj večeri. Svaka u svojoj kreaciji ukrale su poglede i pažnju cijele publike
FOTO Bianca Censori vratila se na Instagram i odmah 'užarila' mreže: Pogledajte 'vruće' fotke
PODIGLA TEMPERATURU

FOTO Bianca Censori vratila se na Instagram i odmah 'užarila' mreže: Pogledajte 'vruće' fotke

Nakon gotovo tri mjeseca odsutnosti, mankekenka je objavila seriju fotki u izazovnom donjem rublju i prilično otovrenim kombinacijama. Svaka je odmah izazvala pravu lavinu komentara, a njezin povratak pravo ludilo
Marijana Mikulić otvoreno: S mojim sinom se nitko ne igra, nitko ga ne poziva kod sebe
ŽIVOT S DIJAGNOZOM

Marijana Mikulić otvoreno: S mojim sinom se nitko ne igra, nitko ga ne poziva kod sebe

Glumica je progovorila o izazovima majčinstva, osobito kao majka trojice dječaka, od kojih sin Jakov ima autizam, a Ivan ADHD

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025