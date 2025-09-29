Jennifer Lopez o razvodu od Bena Afflecka: 'To je najbolja stvar koja mi se dogodila...'

Jennifer Lopez (56) i Ben Affleck (53) službeno su se razveli u siječnju, a glumica je sada otkrila kako je to bila 'najbolja stvar koja joj se dogodila'.

- U to vrijeme sam snimala 'Poljubac žene pauka'. Na setu sam tražila bijeg. Bilo je teško ne razmišljati o tome, a onda sam shvatila kako je taj razvod bila najbolja stvar koja mi se tad mogla dogoditi - govori.

Dodaje kako je na setu bila nasmijana, a kada bi se vratila kući ne bi bila odlično. Zbog toga se 100% dala u ovu ulogu. Također, rekla je kako joj je to bila velika pouka.

- Shvatila sam da je radost u življenju, prihvaćanju života i svega što vam on donosi. Zbog lekcija koje donosi, a zatim i zbog svih trijumfa koji dolaze. Teška vremena su lekcije, i tog treba biti svjestan - savjetuje Jennifer.

Foto: YARA NARDI/REUTERS

Iako su se rastali, glumica je istaknula kako joj je bio velika podrška tijekom snimanja. Naime, Ben je bio izvršni producent navedenog filma.

- Rekla sam mu da sam ja jednostavno rođena za tu ulogu, a on mi je pomogao - kaže.

66th Annual Golden Globe Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Podsjetimo, J. Lo imala je buran ljubavni život. Njen prvi brak bio je s Kubancem Ojanijem Noaom. Oženili su se 1997., a rastali godinu kasnije. Njen drugi brak bio je s Crissom Juddom kojeg je upoznala na setu dok je snimala spot za pjesmu 'Love Don't Cost A Thing'. Nakon toga, bila je u vezi s Affleckom te su trebali stati i pred oltar, ali je vjenčanje otkazano netom prije.

S Marcom Anthonyjem je počela hodati 2004. godine, a s njim ima blizance Maxa i Emme (17). Bili su u braku pa se rastali 2014. godine. Pred oltar je planirala i s igračem bejzbola Alexom Rodriguezom. Nakon njega, vratila se ponovo Benu Afflecku.