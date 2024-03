Jennifer Lopez otkazala sedam koncerata: Prodaja išla loše?

Planetarno popularna Jennifer Lopez (54) obradovala je stotine tisuća svojih fanova kad je nedavno najavila početak turneje 'This is me now'. Show počinje 26. lipnja u Orlandu, nakon čega će latino diva do sredine kolovoza održati još 29 nastupa. Obožavatelji su primijetili da je J.Lo otkazala posljednjih sedam koncerata koje je trebala održati u razdoblju od 20. do 31. kolovoza.

Kako navodi Page Six, fanovi su primijetili da je stranica Ticketmaster ranije ovog tjedna dodala obavijesti o otkazivanju za nastupe u Nashvilleu, Raleighu u Sjevernoj Karolini, Atlanti, Tampi na Floridi i New Orleansu. Sustav za prodaju karata, kao ni tim pjevačice, nisu naveli koji su razlozi otkazivanja nastupa.

Poruka na Ticketmasterovoj stranici odgovornost prebacuje na 'organizatora događaja' te navodi pojedinosti o povratu novca za vlasnike ulaznica. Page Six je doznao da je 'postojao logistički problem kod promotora i da postoji mogućnost da se koncerti ponovno zakažu'.

Turneja uključuje promociju 13 novih pjesama s Jenniferinog posljednjeg albuma 'This is me... Now' koji je u veljači debitirao na 38. mjestu Billboardove ljestvice top 200.

I dok će turneja ovoga ljeta harati gradovima u Americi i Kanadi, fanovi latino dive u Europi postaju nestrpljivi.

- Molim? A gdje je Europa? Čekamo te ovdje - pisali su joj u komentarima na Instagramu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS