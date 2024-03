Jennifer Lopez progovorila je o svom odrastanju: 'Tata je bio odsutan, mama narcisoidna...'

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (54) u novom je biografskom dokumentarcu 'The Greatest Love Story Never Told' progovorila o svom odrastanju i odnosu s roditeljima te iznenadila javnost, piše Page Six.

- Kada sam odrastala, uvijek sam tražila nekoga tko će me učiniti voljenom. Bila sam srednje dijete, ne beba, ne prvorođena... Malo se izgubiš između svega - rekla je JLo.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Lopez je odrastala u Bronxu u New Yorku, a njezini su se roditelji Guadalupe Rodriguez i David Lopez razveli. Ima sestre Lyndu i Leslie.

- Tata me jako ignorirao jer je uvijek radio noću, a onda bi po cijele dane spavao i nisam se osjećala kao da imam dovoljno veze s njim - prisjetila se, pa komentirala odnos s majkom:

Foto: JM HAEDRICH/SIPA

- Moja je mama bila narcisoidna, voljela je biti u središtu pažnje i voljela se zabavljati.

O odnosima s majkom je već govorila te nije krila da nisu uvijek bili bajni.

- Napravila je ono što je morala da preživi i to ju je učinilo jakom, ali i teškom - rekla je.