Jennifer Lopez otkrila je detalje vjenčanja: 'Ben je rekao to je to, večeras idemo u Las Vegas!'

Pjevačica, glumica i plesačica Jennifer Lopez (53) izjavila je kako je vjenčanje u Las Vegasu sa suprugom Ben Affleckom (50) bila odluka ' posljednji trenutak'. U srijedu je otkrila kako su zajedno osmislili plan za bijeg usred intenzivnih priprema za veliku obiteljsku ceremoniju u Georgiji.

- Planirali smo se vjenčati u kolovozu u Savannahu, obitelj je trebala biti tamo i svi prijatelji, a to nam je bilo tako stresno - rekla je u emisiji 'Jimmy Kimmel Live!'.

- Bili smo tako sretni, ali jednostavno sam osjećala da mi je ta ceremonija previše stresna. Onda je jednog dana Ben samo rekao, 'To je to. Idemo u Vegas i vjenčati ćemo se večeras!'

Foto: On The JLo newsletter/RBE

- Što mi to radimo? - upitala se kako kaže prije putovanja. Jennifer i Ben prošetali su do oltara u 'Little White' kapelici u Las Vegasu nešto prije ponoći 15. srpnja, nekoliko mjeseci nakon što su u travnju objavili svoje zaruke, kako navodi People.

Foto: On The JLo newsletter/RBE

- Pročitali smo vlastite zavjete u maloj kapelici i dali jedno drugome prstenje koje ćemo nositi do kraja života - rekla je JLo s osmijehom na licu.

