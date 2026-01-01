Jennifer Lopez poslala poruku kritičarima: Da i vi imate guzu kao ja, stalno biste bili goli!

Tijekom nastupa u Las Vegasu, Jennifer Lopez (56) obratila se kritičarima koji su joj uputili neugodne komentare zbog odijevanja. Naime, kritičari su je prozivali zbog outfita koje nosi na svojim nastupima za koje govore da 'nisu u skladu s godinama'.

U viralnoj snimci koja kruži društvenim mrežama, J.Lo se publici obratila usred nastupa, odjevena u zeleni, svjetlucavi dvodijelni kostim. Rekla je kako društvene mreže znaju biti jako zločeste, ali i da ju dio komentara dobro nasmije. Nabrojala je neke od najčešćih komentara.

- Govore mi da se na fotkama uvijek smijem otvorenih usta, komentiraju zašto se tako odijevam, a zašto ne onako kako priliči mojim godinama. Komentiraju i da sam stalno gola - rekla je.

Nakon toga je uslijedila rečenica koja je bila popraćena ovacijama: 'Da i vi imate ovakvo dupe, stalno biste bili goli'.

Foto: RONDA CHURCHILL/REUTERS

Na društvenim mrežama obožavatelji su brzo stali u njenu obranu te joj poručili da izgleda odlično. Neki su se našalili i rekli kako bi - kada bi imali njenu figuru - nosili takve kombinacije i 'do dućana'.