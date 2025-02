Jennifer Love Hewitt podijelila fotke bez filtera: 'Svijet je često okrutan kad žene krenu stariti'

Glumica Jennifer Love Hewitt ovih je dana proslavila 46. rođendan, a s pratiteljima na Instagramu podijelila je fotke bez filtera i šminke i otvoreno progovorila kako se nosi sa starenjem.

- 46 godina. Bez šminke i filtera. Bio je ovo težak početak godine. Nekako se ne osjećam kao da sam to ja. Ali mislim da će me sve ovo dovesti do toga da postanem osoba kakva trebam biti - priznala je glumica.

Kaže kako se osjeća pomalo izgubljeno, ali i da je pronašla mir.

- Znam da imam najbolju djecu i muža. Zagrljaj mog brata me liječi. Prisutnost majke osjećam svaki dan. Prijatelji me svakodnevno inspiriraju da budem bolji čovjek. Imam sve što mi je potrebno i ne žudim ni za čim osim za radosnim trenucima, nastavkom karijere, vremenom s prijateljima, ukusnom hranom i da u ovoj godini doživim pomak i povratak magije u moj život - napisala je glumica.

FOX Summer TCA 2018 - Hollywood | Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL

Naglasila je kako je često bila svjedok tome da je svijet okrutan prema ženama koje stare.

- Istovremeno, gledala sam žene kojima se divim kako s godinama postaju sve moćnije, seksepilnije i sretnije. Duboko sam zahvalna na ovom životu i spremna sam danas dati ljubavi mlađoj, ali i starijoj sebi. Šaljem ljubav svima - poručila je glumica.

Jennifer Love Hewitt glumačku karijeru započela je dok je još bila dijete, a glumila je u Disney serijama. Najviše je pamtimo po ulozi u hororu 'Znam što si radila prošlog ljeta' kao i u seriji 'Šaptačica duhovima'. Glumica je bila 'it djevojka' u Hollywoodu tijekom 90-ih i 2000-ih, a pred malim ekranima pojavljivala se u 'Party of Five', 'Heartbreakers' i 'Can't Hardly Wait'.