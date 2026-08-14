Jeremy Clarkson oporavlja se nakon dijagnoze raka prostate

Jeremy Clarkson je u petoj sezoni svog showa 'Clarkson's farm' javno progovorio o svojoj teškoj dijagnozi karcinoma i time iznenadio i zabrinuo mnoge obožavatelje. No, poznati voditelj sada konačno ima razlog za slavlje. Naime, njegov dugogodišnji kolega i prijatelj James May podijelio je Clarksonovo najnovije zdravstveno stanje, naglasivši kako je on sada u remisiji.

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- On je dobro, koliko mogu primijetiti. Razgovarao sam s njim prije nekoliko tjedana i mislim da je prešao prepreku - rekao je May gostujući u emisiji Matta Allwrighta na Channel 5.

Clarkson je dijagnozu isprva držao u tajnosti, no u finalnoj epizodi koja se prikazivala u lipnju odlučio je podijeliti vijest s javnošću te je naglasio koliko su važni testovi koji su mu i na kraju spasili život.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Jeremy Clarkson, James May i Richard Hammond napustili su 'The Grand Tour' 2024. godine, ali gledatelji ih neće morati dugo čekati jer je potvrđeno da će se popularni trio pojaviti u cameo ulogama u novoj verziji emisije koji kreće 4. rujna, dok njihova mjesta preuzimaju nova lica poput Francisa Bourgeoisa.