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U REMISIJI JE

Jeremy Clarkson oporavlja se nakon dijagnoze raka prostate

Piše Maša Mai Čigir,
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Jeremy Clarkson oporavlja se nakon dijagnoze raka prostate
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Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
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James May potvrdio je kako su najteži dani napokon iza poznatog voditelja

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Jeremy Clarkson je u petoj sezoni svog showa 'Clarkson's farm' javno progovorio o svojoj teškoj dijagnozi karcinoma i time iznenadio i zabrinuo mnoge obožavatelje. No, poznati voditelj sada konačno ima razlog za slavlje. Naime, njegov dugogodišnji kolega i prijatelj James May podijelio je Clarksonovo najnovije zdravstveno stanje, naglasivši kako je on sada u remisiji.

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Jeremy Clarkson: 'Imam rak'
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Foto: Paul Childs/REUTERS

- On je dobro, koliko mogu primijetiti. Razgovarao sam s njim prije nekoliko tjedana i mislim da je prešao prepreku - rekao je May gostujući u emisiji Matta Allwrighta na Channel 5.

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 Clarkson je dijagnozu isprva držao u tajnosti, no u finalnoj epizodi koja se prikazivala u lipnju odlučio je podijeliti vijest s javnošću te je naglasio koliko su važni testovi koji su mu i na kraju spasili život.

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