Jeremy Clarkson o drastičnim promjenama nakon borbe s rakom: Šetam i jedem zdravije

Poznati britanski voditelj Jeremy Clarkson (66) prolazi kroz potpunu životnu transformaciju. Nakon što mu je dijagnosticiran agresivni rak prostate i nakon što je preživio još jedan "zastrašujući" zdravstveni incident, prigrlio je mirniji život gdje su prioriteti obitelj i zdravlje.

Njegova transformacija uključuje drastične životne promjene - na njegovom jelovniku se sada nalazi i vegetarijanska hrana - nešto što je ranije nazivao "potpunim ludilom". Glavni pokretač ove goleme promjene, kako sam kaže, ljubav je prema obitelji.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

​- Zaista uživam viđati svoje unuke. Želim ih gledati kako odrastaju. Vozim puno sporije. Postao sam pomalo spor. Puno šećem. Jedem vegetarijansku hranu - otkrio je.

Clarkson je vijest o bolesti podijelio u petoj sezoni svoje popularne serije "Clarksonova farma", otkrivši da je rak agresivan, ali otkriven rano. Podvrgnut je operaciji uklanjanja dijela prostate, a naknadni PSA test potvrdio je da je u remisiji. No, nedugo nakon operacije, suočio se s novom krizom koju je sam izazvao.

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Bez savjetovanja s liječnikom, ponovno je počeo uzimati lijekove za razrjeđivanje krvi koje je koristio zbog ranijih srčanih problema, što je morao prekinuti tijekom liječenja raka. Odluka se pokazala katastrofalnom.

​- To je bilo grozno i sve je bila moja krivica. Dva ili tri tjedna nakon operacije raka, pomislio sam da bih se trebao vratiti na te razrjeđivače krvi. Velika pogreška, ogromna. Rezultiralo je vrlo ozbiljnom hitnom situacijom usred noći - priznao je.

​- Neću ni ulaziti u liječenje koje je bilo potrebno zbog toga, jer je bilo užasno. Nisam pitao liječnika, samo sam pomislio: 'Siguran sam da će biti u redu vratiti se na razrjeđivače krvi'.

'Molim vas, idite na pregled'

Ovo dvostruko iskustvo blisko smrti potaknulo je Clarksona da postane glasan zagovornik prevencije. Otkrio je da se redovito sastaje s bivšim britanskim premijerom Lordom Davidom Cameronom i drugim javnim osobama kako bi razmijenili iskustva o borbi s rakom prostate. Iskoristio je svoju platformu kako bi uputio snažan apel svim muškarcima.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

​- Moram reći svima koji ovo čitaju, molim vas, molim vas, molim vas, idite i testirajte se. Nije neugodno, nije nedostojanstveno i nema se o čemu razmišljati. Ja sam to učinio i baš zato sjedim ovdje i razgovaram s vama 11 mjeseci kasnije - poručio je Clarkson, opisujući sebe kao "najsretnijeg čovjeka na svijetu".

*uz korištenje AI-ja