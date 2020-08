Jerković pokazala vitku figuru nakon porođaja: 'Odaj tajnu...'

<p>Nekadašnja manekenka<strong> Iva Jerković</strong> (38) godinama važi za jednu od najzgodnijih žena s ovih prostora. Iako je rodila prije šest mjeseci, Jerković ponosno pokazuje vitku figuru nakon porođaja. </p><p>Brojni pratitelji ne mogu vjerovati da je uspjela vratiti liniju u tako kratkom vremenu, a neki ju traže i savjete s obzirom na to da se bore s viškom kilograma nakon porođaja. </p><p>- Kako je moguće da je ova žena rodila prije pola godine? Daj nam odaj tajnu - samo su neki od komentara ispod fotografije. </p><p>Jerković se nakon poroda vratila poslovnim obavezama. Sada ju možemo gledati i u popularnoj emisiji 'Kolo sreće'. Uspješna je u poslu, a isto tako se dobro snašla u ulozi mame.</p><p>- Za mene je to potpuno novo iskustvo, možda sam ja i malo starija majka... Kad ona spava, samo čekam da se probudi i da je vidim. Divan je osjećaj - ispričala je nedavno za RTL Exkluziv.</p><p>Ona i njezin partner dugo su razmišljali o imenu, ali su se na kraju složili da malenoj daju ime<strong> Rina</strong>. Ipak, u sjećanju će joj zauvijek biti porođaj, a iako je planirala prirodno roditi, stvari su se zakomplicirale. </p><p>- Pupčana vrpca se omotala oko vrata pa sam imala hitan carski rez. Sve je dobro prošlo i moja šampionka je tu sa nama, a to je najbitnije - rekla je svojedobno Jerković.</p>