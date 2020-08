Jerković pozirala u mini badiću: Dotjerala liniju nakon poroda

Voditeljica je rodila djevojčicu u veljači. U ulozi mame dobro se snašla, a samo šest mjeseci nakon poroda dotjerala je liniju koju ponosno pokazuje

<p>Nekadašnja manekenka<strong> Iva Jerković</strong> (38) u veljači je rodila djevojčicu, <strong>Rinu Ami</strong>, a u novoj ulozi odlično se snašla. Osim toga, Iva je ubrzo nakon poroda dotjerala liniju, što je sada pokazala.</p><p>Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj je pozirala u kupaćem kostimu. Pored fotografije je napisala kako se trenutačno nalazi na Kornatima. Njezina posljednja objava izazvala je lavinu komentara, a njezini pratitelji hvalili su je na račun izgleda.</p><p>Svi su primijetili kako se nekadašnja manekenka samo šest mjeseci nakon poroda vratila u formu.</p><p>- To model. Super si, izgledaš kao boginja - pisali su joj.</p><p>Iva nije odgovarala na komentare, već uživa u odmoru na Kornatima. Prethodno je posjetila i Nin. Na društvenim mrežama nerijetko objavljuje fotografije u modnim kombinacijama koje joj ističu liniju. </p><p>Jerković se nakon poroda ubrzo vratila poslovnim obavezama. Sada je možemo gledati i u popularnoj emisiji 'Kolo sreće'. Uspješna je u poslu, a isto tako se dobro snašla u ulozi mame.</p><p>- Za mene je to potpuno novo iskustvo, možda sam ja i malo starija majka... Kad ona spava, samo čekam da se probudi i da je vidim. Divan je osjećaj - ispričala je nedavno za RTL Exkluziv.</p><p>Ona i njezin partner teško su se odlučili za ime jer su znali da će ga nositi do kraja života, pa su se za Rinu odlučili tek kad su je išli prijaviti stoga Iva ne skriva da joj je to bilo komplicirano. Ipak, u sjećanju će joj zauvijek biti porođaj, a iako je planirala prirodno roditi, stvari su se zakomplicirale. </p><p>- Pupčana vrpca se omotala oko vrata pa sam imala hitan carski rez. Sve je dobro prošlo i moja šampionka je tu sa nama, a to je najbitnije - rekla je svojedobno Jerković.</p><p> </p><p> </p><p> </p>