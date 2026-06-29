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Jessica Alba s novim dečkom i kćerima pozirala na utakmici

Piše Maša Mai Čigir,
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Jessica Alba s novim dečkom i kćerima pozirala na utakmici
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Foto: Instagram

Glumica Jessica Alba često odlazi na utakmice Svjetskog prvenstva, a ovoga puta bila je u društvo svoga novog dečka

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Američka glumica Jessica Alba pojavila se na nekoliko utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva na kojima nije prošla nezapaženo. Sinoć se pojavila na utakmici između Kanada i Južne Afrike koja je bila odigrana u Los Angelesu, a bila je u društvu svojeg novog dečka Dannyja Ramireza. Iako su oboje iz SAD-a, došli su podržati susjede koji su u sudačkoj nadoknadi pobijedili 1:0 te si tako osigurali prolaz u osminu finala. 

Jessica je zablistala u ležernom bež izdanju i, kako se čini, uživala u kavi, a Dannyja je kamera uhvatila taman kad je gledao na mobitel. 

Alba poglede plijeni svojim prekrasnim izgledom stoga ne čudi kako su svi komentirali kako glumica i u ležernom izdanju izgleda odlično, a svoj ležerni outfit upotpunila je zlatnim naušnicama dok joj je kosa bila raspuštena s laganim valovima. 

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Jessica Alba se ranije pojavila na utakmici SAD-a i Turske gdje je nasmijana pozirala sa svojim kćerkama Honor i Haven, a svi su tada komentirali kako zaista sliče.

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