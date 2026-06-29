Jessica Alba s novim dečkom i kćerima pozirala na utakmici

Američka glumica Jessica Alba pojavila se na nekoliko utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva na kojima nije prošla nezapaženo. Sinoć se pojavila na utakmici između Kanada i Južne Afrike koja je bila odigrana u Los Angelesu, a bila je u društvu svojeg novog dečka Dannyja Ramireza. Iako su oboje iz SAD-a, došli su podržati susjede koji su u sudačkoj nadoknadi pobijedili 1:0 te si tako osigurali prolaz u osminu finala.

📸 - DANNY RAMIREZ AND JESSICA ALBA ARE HERE! ❤️ pic.twitter.com/4dtvYkXDrZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 28, 2026

Jessica je zablistala u ležernom bež izdanju i, kako se čini, uživala u kavi, a Dannyja je kamera uhvatila taman kad je gledao na mobitel.

Hollywood energy for knockout football. 🇿🇦🇨🇦✨



Jessica Alba and Danny Ramirez spotted taking in South Africa vs Canada in LA. #WorldCup pic.twitter.com/bFHnDUEWHD — DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2026

Alba poglede plijeni svojim prekrasnim izgledom stoga ne čudi kako su svi komentirali kako glumica i u ležernom izdanju izgleda odlično, a svoj ležerni outfit upotpunila je zlatnim naušnicama dok joj je kosa bila raspuštena s laganim valovima.

Jessica Alba se ranije pojavila na utakmici SAD-a i Turske gdje je nasmijana pozirala sa svojim kćerkama Honor i Haven, a svi su tada komentirali kako zaista sliče.