GORKA ISTINA

Jessica Simpson već 8 godina ne pije, ovo je njena priča: 'Nisam mogla obući djecu, sram me je'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Profimedia

Pjevačica je otvoreno progovorila o razdoblju kad je alkohol bio njezin bijeg i uteg. Priznala je kako je godinama gasio njezine prave osjećaje i držao je podalje od snova, stvarnosti i sebe same

Na današnji dan prije osam godina donijela sam odluku da se suočim, priznam i da pustim samosabotirajuće dijelove svog života koje sam birala. Donoseći tu odluku, omogućila sam si da u potpunosti živim u potrazi za Božjom svrhom za svoj život. Tim snažnim riječima Jessica Simpson obilježila je na društvenim mrežama osam godina trijeznosti. 

- Alkohol je utišao moju intuiciju, blokirao moje snove i gonio moje strahove od zadovoljstva. Danas sam jasna. Danas sam vođena vjerom. I strah i vjera su nešto što osjećamo, a možda ne vidimo. Tako sam sretna što sam odabrala vjeru umjesto straha. Nisam u borbi pronašla svoju snagu, nego u predaji - napisala je u subota na Instagramu.

Iza nje sad stoji godina po godina u kojima je učila vjerovati u život, u kreativnost, u sebe. Nakon gotovo 15 godina pauze vratila se glazbi, ali ovaj put drugačije. S jasnijim glasom i bez alkohola kao 'lažne hrabrosti'. Za magazin People otkrila je da joj je trijeznost otvorila vrata iskrenijem stvaranju.

- Trenutak kada sam počela previše piti bio je kada sam počela pisati glazbu 2016. godine, a to me tjeralo na mjesta i osjećaje žaljenja za sobom. Ne znam zašto sam htjela osjećati žaljenje prema sebi, osim zbog toga što mi je alkohol lagao govoreći: ‘Hrabrija si jer možeš ovo reći sa mnom uz sebe‘ - ispričala je pa dodala:

- Zapravo sam bila puno iskrenija bez alkohola i zapravo vjerujem sebi puno više bez alkohola. Osobno osjećam da je alkohol utišao moje emocije. Umjesto da se suočim s njima, obradim ih i prođem kroz njih, jednostavno sam ih puštala da budu.

Jessica Simpson attends the world premiere of Hulu's 'All's Fair' at the DGA Theater on October 16, 2025 in Los Angeles, California. Photo: CraSH/imageSPACE
Foto: Profimedia.hr

U svojim memoarima 'Open Book' priznala je da je prelomni trenutak bio onaj kad nije uspjela odjenuti djecu za Noć vještica, jer je bila previše pijana. Taj osjećaj srama i izgubljene kontrole postao je početak njezine promjene.

- Bila sam užasnuta time što će me vidjeti u takvom stanju. Sram me je reći da ne znam tko ih je te noći obukao u kostime - napisala je.

U posljednjih nekoliko godina Jessica je skinula više od 40 kilograma, pripremila novu glazbu, razvela se od supruga Erica Johnsona nakon deset godina braka i nastavila graditi život u kojem više ništa ne prikriva.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

