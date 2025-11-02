Jessica Simpson već 8 godina ne pije, ovo je njena priča: 'Nisam mogla obući djecu, sram me je'

Na današnji dan prije osam godina donijela sam odluku da se suočim, priznam i da pustim samosabotirajuće dijelove svog života koje sam birala. Donoseći tu odluku, omogućila sam si da u potpunosti živim u potrazi za Božjom svrhom za svoj život. Tim snažnim riječima Jessica Simpson obilježila je na društvenim mrežama osam godina trijeznosti.

Pjevačica je otvoreno progovorila o razdoblju kad je alkohol bio njezin bijeg i uteg. Priznala je kako je godinama gasio njezine prave osjećaje i držao je podalje od snova, stvarnosti i sebe same

- Alkohol je utišao moju intuiciju, blokirao moje snove i gonio moje strahove od zadovoljstva. Danas sam jasna. Danas sam vođena vjerom. I strah i vjera su nešto što osjećamo, a možda ne vidimo. Tako sam sretna što sam odabrala vjeru umjesto straha. Nisam u borbi pronašla svoju snagu, nego u predaji - napisala je u subota na Instagramu.

Iza nje sad stoji godina po godina u kojima je učila vjerovati u život, u kreativnost, u sebe. Nakon gotovo 15 godina pauze vratila se glazbi, ali ovaj put drugačije. S jasnijim glasom i bez alkohola kao 'lažne hrabrosti'. Za magazin People otkrila je da joj je trijeznost otvorila vrata iskrenijem stvaranju.

- Trenutak kada sam počela previše piti bio je kada sam počela pisati glazbu 2016. godine, a to me tjeralo na mjesta i osjećaje žaljenja za sobom. Ne znam zašto sam htjela osjećati žaljenje prema sebi, osim zbog toga što mi je alkohol lagao govoreći: ‘Hrabrija si jer možeš ovo reći sa mnom uz sebe‘ - ispričala je pa dodala:

- Zapravo sam bila puno iskrenija bez alkohola i zapravo vjerujem sebi puno više bez alkohola. Osobno osjećam da je alkohol utišao moje emocije. Umjesto da se suočim s njima, obradim ih i prođem kroz njih, jednostavno sam ih puštala da budu.

Foto: Profimedia.hr

U svojim memoarima 'Open Book' priznala je da je prelomni trenutak bio onaj kad nije uspjela odjenuti djecu za Noć vještica, jer je bila previše pijana. Taj osjećaj srama i izgubljene kontrole postao je početak njezine promjene.

- Bila sam užasnuta time što će me vidjeti u takvom stanju. Sram me je reći da ne znam tko ih je te noći obukao u kostime - napisala je.

U posljednjih nekoliko godina Jessica je skinula više od 40 kilograma, pripremila novu glazbu, razvela se od supruga Erica Johnsona nakon deset godina braka i nastavila graditi život u kojem više ništa ne prikriva.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell