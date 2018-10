Jessici Albi duh vukao plahte, a Keanu je vidio lebdeću jaknu

Danas će se obožavatelji 'Halloween tematike' maskirati u duhove, zombije, vještice ili demone i krenuti u lov na slatkiše. Noć vještica jedan je od najvećih blagdana koji su Amerikanci marketinški popularizirali nakon Božića, a potječe od starih Kelta. No, ne vole se svi maskirati jer ih je ipak previše strah pravih duhova i paranormalnih stvorenja s kojima su imali bliske susrete.

Demi Lovato, Kate Hudson, Jessica Alba, samo su neka od imena slavnih ljudi koji su doživjeli susret s nadnaravnim i paranormalnim bićima. Mnogi od njih su se s njima, kako tvrde, i sprijateljili, a neki duhovi su im čak spasili život.

JESSICA ALBA: 'Povukao mi je plahte i bila sam bespomoćna'

Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

- Nisam imala pojma što je to bilo. Osjetila sam snažan pritisak i nisam se mogla ustati iz kreveta, nisam mogla govoriti, nisam se mogla pomaknuti. Bila sam bespomoćna - ispričala je glumica Jessica Alba (37) koja je kao dijete doživjela dramatično iskustvo s nadnaravnim bićem.

Foto: PA/Pixsell

- Nešto je povuklo moje plahte i počelo me tiskati u krevet, a kada sam se uspjela osloboditi tok snažnog pritiska počela sam vrištati i otrčala sam roditeljima u sobu. Od tada nisam spavala u svojoj sobi i ubrzo smo se odselili. Nešto je bilo u toj kući - objasnila je.

KATE HUDSON: 'Vidjela sam duh žene bez lica i pristojno ju otjerala'

Foto: LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL

Glumica Kate Hudson (39) i njena majka Goldie Hawn (72), vide mrtve ljude. Barem su tako rekle u jednom intervjuu.

- Nije baš da ih vidimo, ali osjećamo njihovu prisutnost. Peta energija. Vjerujem u energiju i da se naši umovi mogu transformirati u nešto materijalno, nešto drugo osim ljudskog tijela - rekla je Kate.

Foto: PA/Pixsell

- Jednom sam vidjela duh žene bez lica. Postupila sam tako da sam joj rekla koja je godina i da ona ne pripada ovdje u ovom vremenu. Tako bi svi trebali postupati kada vide duha jer nam oni ne žele nauditi - zaključila je.

ARIANA GRANDE: 'Osjetila sam nepodnošljiv smrad sumpora od kojeg mi se povraćalo. To je bio demon'

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

- Bili smo u Kansasu i otišli smo u navodno ukleti dvorac, što je bilo jako uzbudljivo. Sljedeće noći krenuli smo automobilom do jednog groblja koje je prozvano 'sedmim ulazom u pakao'. Čim smo se približili groblju, automobilom se proširio nepodnošljiv smrad sumpora koji je tjerao na povraćanje,što je jedan od znakova prisutnosti demona - rekla je Ariana Grande (25), pjevačica koja je priznala da je doživjela polu demonsko i polu duhovno iskustvo.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Zatim se u automobilu pojavila muha od niotkuda, što je još jedan znak demona. Shvatili smo da to nije dobra ideja, okrenuli smo se i krenuli natrag i usput se ispričavali demonima da nismo htjeli doći onamo. Onda smo se fotografirali i na fotografijama su bile tri zamućena lica - objasnila je.

KEANU REEVES: 'Vidio sam da je dadilja prestravljena i znao da je to s*anje bilo stvarno'

Foto: Calimero Sport

Još dok je bio dijete, glumac Keanu Reeves (54) već je imao bliski susret s paranormalnim bićem. Bio je u dnevnoj sobi s dadiljom, braćom i sestrama. Svi su se družili, a onda ih je naglo prekinula sablasna pojava.

Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Iz hodnika je kroz vrata u dnevni boravak doletjela jakna, odnosno lebdjela je ispred nas. Doslovno lebdjela, kao da ju je netko obukao, samo nije bilo ruku, nogu ili tijela, nije bilo ničega. Kao klinac pomislio sam da je to baš fora, ali kada sam vidio prestravljeno lice dadilje shvatio sam da je to s*anje bilo zaozbiljno - ispričao je.

MILEY CYRUS: 'Dječak je čučao u umivaoniku i gledao me dok se tuširam'

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

- Bilo je poprilično zastrašujuće. Imala sam noćne more, a jedne noći je moja mlađa sestra bila pod tušem kada sam ju čula kako vrišti. Iz tuša je počela teći vruća, kipuća voda, ona nije sama okrenula ručicu za toplu vodu, ali netko je jer se ne bi sama namjerno opekla - ispričala je svoje horor iskustvo pjevačica i glumica Miley Cyrus (25) koje je doživjela u opsjednutom iznajmljenom stanu u Londonu.

Foto: Chris Hatcher/Press Association/PIXSELL

- Kada sam se ja išla tuširati, krajičkom oka sam vidjela dječaka kako sjedi u umivaoniku i gleda me dok se tuširam. Svi ostali članovi obitelji imali su slična iskustva kada su tamo odsjedali - izjavila je te se nakon nekog vremena odlučila prodati taj stan i pronaći novi.

DEMI LOVATO: 'Mogu osjetiti je li neki hotel opsjednut'

Foto: STEVE MARCUS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Pjevačica je od djetinjstva viđala duha s kojim se znala i družiti, djevojčicu po imenu Emily.

- Zvala sam dva vidovnjaka koji su mi rekli isto ime, Emily. Vjerujem da imam jednu povezanost sa zagrobnim životom. Na primjer, kada uđem u neku prostoriju mogu osjetiti je li se nešto dogodilo u toj prostoriji ili je li neka kuća ili hotel opsjednut - zaključila je Demi Lovato (26) koja se od kolovoza nalazi na rehabilitaciji od ovisnosti o drogama.

Foto: Instagram

MATTHEW McCONAUGHEY: 'Živio sam u kući s duhom koji nije htio otići'

Foto: Twitter/Screenshot2

- Nisam se bojao, ali ona je stalno bila prisutna u svakom dijelu kuće. Jednom sam joj rekao da se slobodno kreće kuda hoće, ali da se ja ne mislim odseliti. Kada sam imao goste, svi su mi dolazili i govorili da je netko u hodniku. Nakon dugo vremena, nestala je i sada živim normalnije - objasnio je glumac Matthew McConaughey (48). Njegov dom u Hollywoodu bio je opsjednut duhom po imenu Madam Blu.

Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL

KENDALL JENNER: 'Kuća moje majke je opsjednuta'

Foto: Harry Uzoka/Instagram

- Vjerujem u duhove. Nisam sigurna jesam li ikada vidjela jednog, ali našla sam se u situacijama kada sam osjetila njihovu prisutnost - otkrila je za Vogue model Kendall Jenner (22). Prema njezinim riječima, rodna kuća njene majke Kris Jenner je opsjednuta.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

- U toj kući moja sestra i ja uvijek bismo čule da netko hoda po krovu kada smo bila potpuno same doma. Njezin tuš se stalno palio sam od sebe, ali nikada nismo otkrile zašto. Zato sam poprilično uvjerena da su to duhovi - rekla je.

ALYSON HANNIGAN: 'Moj duh je najveći džentlmen, uvijek me pusti da prva izađem kroz vrata'

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Duha u glumičinom stanu prvo je vidjela njezina prijateljica, nakon čega joj se počeo stalno prikazivati i slijediti je.

- Imam duha u kući, a zadnji put sam ga vidjela prije nekoliko tjedana, ali ne mislim da je umro u tom stanu. Ne znam zašto je tamo, ali jako je prijateljski nastrojen - započela je Alyson Hannigan (44).

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

- Prijateljica je došla kod mene i rekla mi je da mene želi uznemirit, ali da nas prati neki muškarac kada smo izlazile iz kuće. Rekla sam da je barem džentlmen pa nas je pustio da izađemo prve - izjavila je.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

- Kada sam se tuširala kasnije te večeri, vidjela sam mušku siluetu kako stoji kod vrata. Pitala sam ga da što to radi, jer sam mislila da je to bio moj tadašnji zaručnik, ali kada sam izašla iz tuša on je čvrsto spavao na krevetu - ispričala je.

LAURA LINNEY: 'Kazalište u kojem sam glumila opsjeda duh mrtve glumice'

Foto: Reuters

- Čula sam priče o duhovima u tom kazalištu, ali nisam vjerovala u to. Naime, priča govori o misterioznoj smrti djevojke koja je tada glumila u kazalištu. Legenda kaže da se duhovi pojave tek na posljednjoj probi - rekla je glumica Laura Linney (54) koja nije vjerovala u duhove sve dok se nije zaposlila u kazalištu Belasco. Na tu legendu je s vremenom i zaboravila, ali kada je došla ta posljednja proba, vidjela je nešto što ju je u potpunosti promijenilo.

Foto: PIXSELL

- Vježbala sam scenu s kolegicom, a onda sam pogledala prema gore. Tamo su, na vrhu zgrade, bila dvije etaže s balkonima. Na prvu se moglo doći, dok se na onu višu nije smjelo ići, vrata su bila zaključana lokotom. I onda sam vidjela ženu kako tamo stoji, u plavoj haljini i s plavom kosom. Pogledala sam svoju kolegicu i kada sam ponovno pogledala gore, više je nije bilo - izjavila je. Svatko bi prvo pomislio da je nešto krivo vidio ili da je u pitanju neka smicalica, ali Laura je dobila dokaz da je to što je vidjela bilo paranormalno.

- Odjurila sam direktoru kazališta i rekla mu da sam vidjela duha, na što me on pitao je li bio muškarac ili žena. Kada sam rekla da je bila žena, pitao me je li možda nosila plavu haljinu i imala plavu kosu - ispričala je.

LUCY HALE: 'Duh mi pali svijetla, zatvara vrata i kuha kavu dok spavam'

Foto: AFP/PIXSELL

Glumica Lucy Hale (29) iz 'Slatke male lažljivice' shvatila je da ne živi sama kada joj se aparat za kavu uključio sam od sebe u jedan sat u noći.

so long summa Objavu dijeli Lucy Hale (@lucyhale) Ruj 3, 2018 u 5:42 PDT

- Nakon aparata vrata moje sobe su se zatvorila, ne onako naglo, već polagano. Sama od sebe. Imam svjetla koja se pale na senzor i stalno se pale sama od sebe, nakon čega moj pas počne panično lajati. Nije me strah, ali dobro me znaju uznemiriti takve stvari - ispričala je glumica.

GIGI HADID: 'Sprijateljila sam se s duhom i kuhala joj čaj'

Foto: Instagram

- Kada smo bili djeca, živjeli smo u jako staroj kući, a moja soba je bila na tavanu. Čuli smo čudne zvukove koji su dolazili iz ormara, a kada smo pitali tatu što bi to moglo biti, rekao nam je da je prije nas ovdje živjela jedna starica - ispričala je manekenka Gigi Hadid (23) koja je imala mnogo neobjašnjivih situacija sa nadnaravnim bićima. I umjesto da se prepala, ona se sprijateljila s duhom.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Da razgovarala sam s njom i nosila sam joj čaj - rekla je.

CHLOË SEVIGNY: 'Čula sam jecanje i rikanje žene koja je ubila oca sjekirom'

Glumica Chloë Sevigny (43) je prije nekoliko godina s dečkom prespavala u kući u kojoj je navodno djevojka po imenu Lizzie Borden masakrirala vlastitog oca sjekirom 1892. godine.

- Stalno sam čula nečije jecanje i rikanje, ali nije nikoga drugoga bilo u kući osim nas. Bilo je prestrašno. Jednog jutra u ranu zoru rekla sam svom tadašnjem dečka da moramo otići odande - rekla je glumica koja je kasnije utjelovila lik Lizzie u istoimenom filmu.

DALE EARNHARDT JR.: 'Nadnaravno stvorenje spasilo me od sigurne smrti'

Vozač trkaćih automobila vozio je svoju Corvettu 2004. kada je iznenada izletio s ceste. Automobil se zapalio, a onda ga je netko, odnosno nešto izvuklo kroz prozor.

- Osjetio sam dvije ruke kako me primaju ispod ramena i izvlače van iz gorućeg auta. Mislio sam da je to bio neki radnik. Znam da se sam nisam izvukao jer nisam mogao, od šoka sam bio preslab da svoju težinu izvučem van - započeo je Dale Earnhardt Jr. (44).

- Sjećam se da sam se pomicao kao u nekom usporenom filmu, a onda odjednom su ruke koje su me izvlačile nestale i pao sam na zemlju. Kada sam došao u bolnicu tražio sam osobu koja mi je pomogla jer sam doslovno osjetio kako me netko izvlači iz automobila rukama. Ali nije nikoga bilo tamo - izjavio je i nadodao kako mu je to bio najbliži susret s paranormalnim bićem.