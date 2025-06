Jessie J otkrila: 'Dijagnosticirali su mi rak, moram na operaciju'

Pjevačica Jessie J otkrila je na društvenim mrežama da joj je dijagnosticiran rak dojke. U videu kojeg je objavila rekla je da joj je bolest otkrivena rano.

- Rak je grozan u bilo kojem obliku, ali se držim te riječi 'rano' - rekla je.

Ispričala je da joj je bolest otkrivena prije nego što je 25. travnja objavila novi singl 'No Secrets', a na operaciju će ići, kaže, nakon nastupa na Summertime Ballu u Londonu 15. lipnja.

Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Na snimci je istaknula i da želi biti otvorena i podijeliti svoju priču.

- Znam koliko mi je to pomoglo u prošlosti jer su mi drugi ljudi davali ljubav i podršku te dijelili i vlastite priče. Ja sam otvorena knjiga. Srce mi se slama jer jako puno ljudi prolazi kroz puno toga, sličnog ili goreg. To je ono što me ubija. Želim da znate da ovo nije bilo nešto što sam planirala - ispričala je.

Malo se i našalila te rekla da je to 'vrlo dramatičan način da se dobije operacija grudi' te da će nakon koncerta u Londonu malo nestati, a onda se vratiti s 'ogromnim grudima i još više glazbe'.

- Šalu na stranu... Znate da je humor moj mehanizam preživljavanja, ali posljednja dva mjeseca bila su nevjerojatna. A paralelno s time se odvijalo i ovo, što mi je dalo posebnu životnu perspektivu. Ali... vaša cura treba zagrljaj. Također, neću dobiti ogromne grudi. Ili možda hoću? Ne ne... moram prestati s forama - dodala je u opisu ispod videa.

Pjevačica je s dečkom Chananom Colmanom 2023. godine dobila sina, a vijest je podijelila tada na Instagramu uz opis: 'I dalje ne vjerujem da si moj, tek se navikavam na činjenicu da sam tvoja majka'. Kasnije je otkrila da su sina nazvali Sky Safir Cornish Colman. Dvije godine prije imala je spontani pobačaj o kojem je također otvoreno govorila i rekla: 'Nikad se nisam osjećala usamljenije nego te večeri kad sam došla doma'.